El nuevo fichaje del Espanyol avisa al Real Madrid: "Estoy preparado"

El club perico ha oficializado la llegada de Vanja Drkusic, cedido por el Zenit, en una presentación donde Monchi destacó que "reunía el perfil" buscado para reforzar la defensa. El esloveno, preparado "física y mentalmente", apunta a competir desde ya y deja claro que no habría venido "sin opción de compra"

El Espanyol ha presentado en el día de hoy a Vanja Drkusic, cedido del Zenit. El jugador esloveno llega para reforzar la defensa de Manolo González, que dejó buenas sensaciones en el encuentro contra el Levante de LaLiga EA Sports. En este sentido, el nuevo futbolista perico compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para comentar sus sensaciones a su llegada al equipo catalán.

Junto a Drkusic se encontraba Monchi, que ha abalado el fichaje del esloveno y ha explicado el por qué de su llegada, que supone la quinta como director deportivo del Espanyol. El de San Fernando ha comentado que el defensa es "un jugador versátil que puede jugar en las dos posiciones de central, tanto por izquierda como por derecha".

Monchi: "Coincidíamos en que Drkusic reunía ese perfil"

Monchi fue preguntado por Drkusic: "Definimos un perfil junto con el grupo técnico y, en función de ese perfil empezamos a buscar jugadores. Con Drkušić lo teníamos claro: un jugador versátil que pudiera jugar en las dos posiciones de central, tanto por izquierda como por derecha, en algún momento incluso de lateral, que tuviera buena salida de balón, fuera contundente, que tuviera experiencia, buen juego aéreo, defendiendo bien el área".

Además, el director del Espanyol explica que "de los nombres que tuvimos encima de la mesa, tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico coincidimos en que reunía ese perfil. Es verdad que ha sido algo más lento de lo esperado porque había otros clubes implicados, la operación no era sencilla, pero la predisposición del jugador, también la ayuda del club ruso, del Zenit de San Petersburgo".

Monchi se muestra orgulloso de que el Zenit de San Petersburgo haya "facilitado la operación, y el esfuerzo que ha hecho el club, pues ha dado con la posibilidad de que hoy estemos aquí satisfechos y contentos porque Vanja Drkušić es jugador nuestro".

Drkusic: "Me he entrenador con mis compañeros y sé lo que el entrenador me pide"

Por su parte, Drkusic habló sobre la posibilidad de que incluso pueda ser titular el sábado en el encuentro contra el Real Madrid en el RCDE Stadium, dónde los de Manolo González llegan tras ganar en la primera jornada por 3-0: "Todos somos profesionales, y estoy preparado física y mentalmente en todo momento. Me he entrenado con mis compañeros, sé lo que el entrenador me pide".

El nuevo jugador del Espanyol se mostró "sorprendido" cuando Monchi le llamó. Además, apunta que el fútbol "es más técnico en España, y más físico y con lucha en Rusia. Me estoy adaptando bastante bien. Es pronto, aún tengo que encontrar casa y mudarme con mi familia. Mi relación con los compañeros que juegan en mi posición es fantástica, me han explicado qué quiere el entrenador".

Drkusic: "No habría venido si no hubiera opción de compra"

Drkusic destaca la competencia que existe en la parcela defensiva, una demarcación a la que se han unido jugadores como Unai Núñez y Hartman en este mercado de fichajes: Obviamente, hay competencia, pero somos un equipo, queremos victorias para el Espanyol". Además, el club perico ha firmado otras incorporaciones este verano como las de Álex Calatrava o Gabriel Moscardó, del Castellón y PSG, respectivamente.

Por último, el defensa de Eslovenia, que ha comparecido con un Monchi que también ha hablado de los planes del Espanyol en el mercado de fichajes, ha dejado clara su idea con respecto a su contrato con el conjunto perico: "Estoy centrado en el presente, en lo que necesita el equipo, en empezar a hablar español. Pero no habría venido si no hubiera opción de compra. Espero hacer una buena temporada y al final, ya veremos".