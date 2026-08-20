Konaté ya habla como madridista: “La camiseta del Real Madrid fue la primera que tuve”

Ibrahima Konaté ya habla como jugador del Real Madrid. El central francés, presentado este miércoles junto a Florentino Pérez, recordó que la camiseta blanca fue la primera que tuvo de niño y confesó que fichar por el club madridista supone cumplir “un sueño”

Ibrahima Konaté ya es oficialmente jugador del Real Madrid y no ha tardado en dejar claro lo que significa para él vestir de blanco. El central francés, presentado este miércoles en la Ciudad Real Madrid junto a Florentino Pérez, cumplió uno de los sueños que le acompañan desde niño: jugar en el club cuya camiseta fue, precisamente, la primera que tuvo. El defensa parisino firmó su contrato por las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, y recibió de manos del presidente blanco una réplica del estadio, un reloj y su nueva camiseta con el dorsal 16. Al acto también asistió el presidente de honor del club, José Martínez Pirri. Konaté llega libre tras finalizar su etapa en el Liverpool.

Después de la ceremonia, el internacional francés atendió a los medios oficiales del Real Madrid y dejó una de las frases más llamativas de su primera entrevista como madridista. “Es un momento muy especial para mí, porque la camiseta del Madrid fue la primera que tuve. Me la regaló mi hermano mayor. Desde que era un chaval soñaba con jugar para este equipo increíble. Y ahora cumplo ese sueño”, aseguró.

Konaté, que sorprendió además hablando en castellano, sabe perfectamente dónde aterriza y no escondió la ambición con la que afronta este nuevo reto. El central asume la enorme exigencia que acompaña a cualquier futbolista que viste la camiseta del Real Madrid y lanzó una promesa a la afición. “Sé que este club tiene siempre las máximas aspiraciones. Todo el mundo que llega al Real Madrid lo sabe. Estoy preparado para darlo todo por este escudo, tanto dentro como fuera del campo. Prometo darlo todo”, afirmó el nuevo defensa blanco.

La espina de París 2022

Pero si hay una competición que aparece marcada en rojo para Konaté es la Champions League. El francés vivió en primera persona la final de París de 2022, una noche especialmente amarga para él y el Liverpool, derrotados precisamente por el Real Madrid. Ahora, cuatro años después, cambia Anfield por el Bernabéu con la intención de escribir una historia muy diferente.“Solo he jugado una final, la de París en 2022, y la ganó el Real Madrid. Otra más. Ahora quiero escribir mi propia historia en este club, levantar muchos títulos y contribuir a que el equipo siga ganando. ¡Hala Madrid!”, concluyó.

El defensa, de 27 años, aterriza en el conjunto blanco después de cinco temporadas en el Liverpool y con una importante experiencia en la élite europea e internacional. La pasada campaña disputó 36 encuentros de Premier League y otros diez de Champions, superando los 4.200 minutos de competición. Con Francia fue subcampeón del mundo en Qatar 2022 y ahora llega para reforzar una zaga que sufrió numerosos problemas físicos durante el pasado curso.

Su estreno con la camiseta blanca, de hecho, ya se produjo durante la pretemporada. Konaté fue titular en el amistoso ante el Schalke 04, formando en el centro de la defensa junto a Huijsen y disputando los primeros 45 minutos antes de ser sustituido al descanso. El siguiente gran objetivo ya está a la vuelta de la esquina: el Real Madrid arranca la Liga este sábado ante el Espanyol, antes de recibir a la Real Sociedad en el Bernabéu. El sueño de aquel niño que recibió del hermano mayor su primera camiseta del Real Madrid ya es una realidad. Ahora le toca intentar dejar su propia huella vestido de blanco.