José Mourinho, presentado oficialmente: "Es más bonito que la primera vez"

El técnico portugués ha vivido su nueva puesta de largo como entrenador del Real Madrid 70 días después de su regreso al banquillo blanco, en un acto privado y sin presencia de medios ni aficionados

José Mourinho ya ha sido presentado oficialmente como 'nuevo' entrenador del Real Madrid. El técnico portugués, que regresó al banquillo blanco hace ya 70 días, ha protagonizado este martes una puesta de largo muy diferente a las habituales en el Santiago Bernabéu. El club ha optado por una presentación privada a puerta cerrada: sin aficionados, sin familiares y sin medios de comunicación, y ha sido Real Madrid TV la encargada de ofrecer las imágenes del acto.

El portugués ha compartido el momento únicamente con Florentino Pérez y con el presidente de honor, José Martínez 'Pirri'. Las cámaras del club han mostrado la firma del contrato, el abrazo entre Mourinho y el presidente, las fotografías protocolarias y una breve entrevista con los medios oficiales de la entidad.

Mourinho vuelve a casa con una sensación diferente

En el acto, Mourinho ha dejado claro que su regreso al Real Madrid tiene para él un componente emocional todavía mayor que el de su primera llegada al club, en 2010.

Después de escenificar junto a Florentino Pérez la firma de su nuevo contrato, que le vincula al Real Madrid durante las próximas tres temporadas, Mourinho explicó qué supone volver a ocupar el banquillo madridista. "Después, tiene el lado obviamente emocional, afectivo y es volver a casa. Emocionalmente es más bonito que la primera vez que vine porque la primera vez era un sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más emocional y afectivo. Más bonito ahora", destacó.

El entrenador recibió además varios obsequios por parte del presidente: una réplica del estadio Santiago Bernabéu, un reloj y una camiseta del Real Madrid con su nombre a la espalda.

El club también emitió imágenes de una entrevista más desenfadada del técnico portugués.

Una presentación sin prensa 70 días después de su regreso

Mourinho, cuya presentación ha tenido lugar 70 días después del anuncio de su fichaje y cinco semanas después de su primer día en Valdebebas, también recordó que su relación con el Real Madrid se ha mantenido intacta desde que abandonó el club en 2013. Ahora, con la responsabilidad de volver a dirigir al conjunto blanco, reconoce que el vínculo va mucho más allá de lo estrictamente profesional.

El Real Madrid ha decidido romper con el formato tradicional de las presentaciones. No ha habido escenario multitudinario, miles de aficionados en las gradas ni rueda de prensa. Mourinho ha inaugurado así una nueva fórmula que el club repetirá con los próximos fichajes de la primera plantilla.

Mourinho inaugura el nuevo formato del Real Madrid

Las imágenes emitidas por el club han permitido ver también un vídeo dedicado a la primera etapa de Mourinho en el Real Madrid, así como diferentes momentos de la actual pretemporada. Tras ello llegó la firma oficial, las fotografías con Florentino Pérez y el abrazo entre ambos que puso el punto final al acto.

La puesta de largo llega semanas después de que Mourinho asumiera nuevamente el mando del equipo. El Real Madrid ha aprovechado este formato para presentar oficialmente a su entrenador sin exposición pública y continuará ahora con los fichajes que han reforzado la plantilla.

Entre ellos se encuentran Denzel Dumfries, Marc Cucurella -campeón del mundo con España-, Bernardo Silva, Carlos Espí, Ibrahima Konaté y Yan Diomande, este último convertido en el fichaje más caro de la historia del club. Todos ellos seguirán previsiblemente el mismo modelo de presentación privada estrenado este martes por José Mourinho.