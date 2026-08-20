Diomande desvela cómo fue la llamada de Mourinho: “Se levantó a las 5 de la mañana para hablar conmigo”

Yan Diomande ya vive su sueño en el Real Madrid. El joven extremo marfileño ha desvelado cómo recibió la llamada del club, la curiosa conversación con José Mourinho y los consejos de Didier Drogba antes de dar el salto al Bernabéu

Yan Diomande, el extremo marfileño, que aterrizó este verano procedente del RB Leipzig como el fichaje más caro de la historia del conjunto blanco, ha concedido una entrevista a SportyTV en la que repasó cómo se gestó su llegada al Santiago Bernabéu y desveló algunos detalles de la conversación que mantuvo con José Mourinho. El futbolista de 19 años no esconde su felicidad por haber cumplido uno de los grandes objetivos que se marcó desde que comenzó su carrera. “Estoy orgulloso y feliz porque he hecho mi sueño realidad”, aseguró. Diomande mantiene, además, una ambición que no ha cambiado pese al salto que ha dado en apenas dos años: quiere convertirse en el mejor jugador del mundo.

“Soy humilde, pero también estoy seguro de mí mismo”, explicó el costamarfileño, que llega al Real Madrid después de una temporada de explosión en el RB Leipzig. En Alemania marcó 12 goles y repartió nueve asistencias en 33 partidos de Bundesliga, registros que terminaron convenciendo al club blanco para realizar una apuesta millonaria por él.

“Cuando el Madrid te llama no puedes decir que no”

Diomande todavía recuerda perfectamente el momento en el que conoció el interés del Real Madrid. La noticia le dejó prácticamente sin palabras y, según sus propias palabras, le impidió dormir. “Fue como un sueño porque no hay club más grande. Desde que lo supe, no dormí. No podía creerlo”, relató.

El primer contacto lo tuvo con Juni Calafat, responsable de la captación internacional del club, antes de hablar directamente con Mourinho. Y ahí llegó una de las anécdotas que más ha sorprendido al jugador: el técnico portugués madrugó para ponerse en contacto con él. “Mourinho se levantó a las 5 de la mañana para hablar conmigo. Me sorprendió porque hablaba francés. Eso significa que soy importante”, explicó Diomande. La decisión, para él, estaba clara. “Cuando el Madrid te llama no puedes decir que no. Si me quieren, allí voy a estar”, afirmó.

La llegada del costamarfileño fue una petición de Mourinho consensuada con la dirección deportiva. El técnico veía en él un atacante capaz de jugar en ambas bandas y de aportar una alternativa diferente a Vinicius y Mbappé.

La promesa de Mourinho que no ha olvidado

El extremo también recordó las primeras palabras que recibió de su nuevo entrenador cuando ambos se encontraron. “Nada más llegar me dijo: 'Te prometí que ibas a ser parte de mi equipo y aquí estás'”, contó. La respuesta del futbolista refleja la admiración que siente por Mourinho. “Estoy feliz de trabajar contigo porque eres el mejor”, le dijo entonces.

Diomande considera que el portugués puede ser una figura determinante en su evolución. “Puedo aprender mucho de él, es el entrenador adecuado para seguir con mi formación”, señaló.

Su compromiso con el técnico llega hasta el punto de pronunciar una frase que ya ha generado titulares: “Estoy preparado para morir por él”. Una declaración que encaja con el discurso que Mourinho ha intentado transmitir desde su regreso al banquillo madridista, basado en recuperar la exigencia, el compromiso y la mentalidad competitiva de la plantilla.

Antes de emprender su nueva aventura en Madrid, Diomande también recibió el consejo de una de las grandes leyendas del fútbol africano: Didier Drogba.El exdelantero marfileño le recomendó aprovechar al máximo la oportunidad de trabajar con Mourinho y aprender del técnico portugués. Para Diomande, Drogba representa una referencia y sus palabras tuvieron un peso especial en una decisión que puede marcar su carrera. El joven atacante llega, además, con el respaldo de una trayectoria meteórica. En apenas dos años pasó de debutar profesionalmente con el Leganés a convertirse en una de las grandes promesas del fútbol europeo.

Del debut contra el Madrid al vestuario con Mbappé

Su historia con el Real Madrid tiene un punto de partida especialmente curioso. Diomande debutó como profesional con el Leganés precisamente contra el conjunto blanco en el Santiago Bernabéu. Ahora, apenas un año después, comparte vestuario con algunos de los futbolistas a los que se enfrentó aquella noche. “Es cosa de Dios. Yo creo mucho en Dios. Ha sido mucha coincidencia”, reconoció.

De aquel encuentro guarda especialmente un recuerdo: el intercambio de camisetas con Kylian Mbappé. Ahora ambos se encuentran en el mismo vestuario. “Recuerdo cambiar la camiseta con Mbappé y hoy estamos en el mismo vestuario riéndonos juntos”, relató. Pero Diomande no se olvida de dónde salió. El Leganés fue el club que le abrió las puertas del fútbol profesional y al que atribuye una parte fundamental de su meteórica carrera. “Nunca olvidaré al Leganés porque fue el único club que me dio la oportunidad de mostrar mi calidad”, sentenció.

El Real Madrid ha firmado al costamarfileño hasta 2033 en una operación que ronda los 120-125 millones de euros, una cifra que podría convertirle en el fichaje más caro de la historia del club dependiendo de las variables.