A Julián Álvarez se le borra la sonrisa en el Atlético de Madrid

El delantero argentino, en medio de las informaciones en torno a su posible fichaje por el Barcelona, posó para la foto oficial de esta temporada con un gesto serio. En los dos cursos anteriores lucía una amplia sonrisa

Julián Álvarez sigue siendo jugador del Atlético de Madrid en plena tormenta de informaciones en relación a su posible fichaje por el Barcelona. Las posturas de los protagonistas están claras. En primer lugar, Julián Álvarez dejó claro en junio que su "sueño" era jugar para el FC Barcelona. Los culés ya presentaron una oferta y Joan Laporta afirmó que esa propuesta caducaría después del Mundial aunque por el momento no ha trascendido. Por último, el Atlético de Madrid, se mantiene firme en su deseo de que Julián Álvarez siga siendo rojiblanco y además cuenta con el apoyo público de su entrenador, Simeone.

El propio Simeone se mostró respetuoso con la afición colchonera que en el primer partido en el Metropolitano de la temporada, le dedicó varios cánticos a un Julián Álvarez que no estuvo presente. La última imagen de Julián Álvarez y que no ha tardado en correr como la espuma por redes sociales, es la del argentino posando para los medios oficiales del club en la que es la imagen para la temporada 2026/27.

La imagen de Julián Álvarez posando serio para el Atlético de Madrid

Esta imagen no sería relevante si Julián Álvarez no estuviese siendo el principal foco de informaciones del Atlético de Madrid pero en el Metropolitano están intranquilos y enfadados al mismo tiempo con el futuro del delantero argentino. Además, la imagen cobra más importancia aún si se compara con el 'posado' de Julián Álvarez en sus dos temporadas anteriores en el Atlético de Madrid.

Tanto en la de la 2024/25 como en la de la 2025/26, Julián Álvarez, con peinados ciertamente diferentes, se muestra especialmente sonriente en la imagen oficial del Atlético de Madrid. Esa sonrisa de Julián Álvarez ha desaparecido por completo en la foto oficial de esta campaña y en la misma, el delantero se muestra muy serio y en cierto modo hasta enfadado por toda la situación que está viviendo.

Simeone, pendiente de Julián Álvarez

Una de las partes implicadas en torno al futuro de Julián Álvarez es Simeone. El argentino apuntó en la previa del partido ante el Málaga que la 'Araña' no estaba aún en condición física ideal para estrenarse en Liga: "Es un chico extraordinario. Estuvimos hablando como lo hacemos siempre. Desde lo deportivo, aún necesita un punto para llegar al domingo. Entiendo desde lo deportivo que necesitamos más entrenamientos con él". Además Simeone respaldó la postura de Gil Marín de querer que Julián siga como rojiblanco: "Si el dueño del club habla tajantemente de la forma con la que hablo, creo que está más que claro. Es como lo juicio: no ha lugar. Así de claro".

En el entrenamiento de este jueves en el Atlético de Madrid, se vio a un Simeone más cercano a Julián Álvarez y pendiente de las evoluciones del delantero argentino. El próximo partido del Atlético de Madrid le llevará a recibir en el Metropolitano al Villarreal el próximo 23 de agosto a partir de las 17:00 horas. Esa podría ser la fecha en la que Julián Álvarez debute con el Atlético en el presente curso y se 'enfrente' al juicio de la afición rojiblanca.

El Barcelona piensa en una alternativa a Julián Álvarez

El Barcelona tiene claro que su primera opción es Julián Álvarez pero Deco, encargado de los fichajes en el cuadro culé, está trabajando en alternativas. Ya son varios los nombres que han salido a la palestra como Ayoze Pérez del Villarreal y Luis Suárez del Sporting de Portugal y con pasado en España.

Además, este mismo jueves y después de que el Atlético se estrenase con victoria en Liga y el Barcelona se llevase 'su' trofeo Joan Gamper, dos nombres más han surgido. El primero es Lautaro Martínez, también argentino y que milita en el Inter. El segundo nombre es Tresoldi, máximo goleador del pasado curso en Bélgica con tan solo 22 años y 19 goles.