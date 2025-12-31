Jesús Calleja se rinde a Alonso antes del Dakar: ''Si el coche es ganador, Fernando es ganador''

El presentador ha hablado antes de aventurarse a su sexto Rally Dakar, donde también ha hablado del asturiano que se enfrenta a la que podría ser su última temporada en la Fórmula 1

Jesús Calleja es conocido por sus pinitos en televisión, destacando Planeta Calleja. El televisivo ha tenido una relación intensa aunque marcada por la mala suerte con el Rally Dakar, participando por primera vez en 2011 al volante de un Toyota Hilux. Desde ahí, lo dejó aparcado hasta el 2018, cuando volvió con un prototipo de Overdrive, aunque un accidente en las dunas de Perú le obligó a abandonar.

Desde ese año y hasta 2020, ha participado de forma consecutiva, aunque no sin mucha suerte. En 2022 volvió a intentarlo en la categoría de Vehículos Ligeros, aunque un fuerte accidente le impidió competir por los puestos de cabeza. En este 2026, regresa con Santana Motors tras cuatro años de ausencia con un coche ''pata negra''. En una entrevista de Marca, Calleja ha hablado sobre su futura participación en el Dakar y sobre como ve a Fernando Alonso de cara a la próxima temporada que estará llena de cambios.

Jesús Calleja no sería el copiloto de Alonso

A la pregunta de si se atrevería a ser copiloto de Alonso, Calleja lo tiene más que claro: ''No podrías ser copiloto de nadie, porque tengo miedo''. Cuenta que cuando fueron a entrenar antes del Dakar en Abu Dhabi, Fernando le ofreció montar de copiloto, a lo que contestó ''no, que no, era demasiado bueno para ir yo de copiloto y que, además, me muero de miedo''. Valora que ''los copilotos tienen un valor extraordinario. No es lo mismo que conducir. Yo sé lo que manejo y lo que hago y tengo fe en mí, pero no en otro''.

El leonés evoca en que vuelva una nueva 'Alonsomanía' y que el de Aston Martin gane la 33, contestando esto cuando se le pregunta si lo conseguirá: ''Yo creo que sí. Con el equipazo que todos hemos visto que se ha armado... dime un solo nombre que falte en ese equipo para que el coche sea un ganador. Y si el coche es un ganador, Fernando es ganador. No tengo duda de que lo veremos''.

Dakar, top five de prioridades

El Dakar sigue siendo una de las pasiones de Calleja, a pesar de que no ha tenido la mejor de las suertes en los cinco años que ha participado. Cuando se el pregunta en que puesto del ranking de todas sus aventuras se colocaría, no lo duda ni un segundo: ''Joder, está en el top five. ¿Correr en el Dakar? Sin duda que sí''.

''Mira, soy el único aventurero que ha hecho los cuatro polos; me he ido al polo norte, al polo sur, he escalado a la pantalla más alta del mundo y he bajado a la cima más profunda del planeta. Eso ya te dice las cosas que hacemos. Submarinismo de alta profundidad, espeleología, buceo... Pero para mí el Dakar está en el top five de las cosas que priorizo'', dejaba claro Jesús Calleja sobre esta aventura en el Dakar, que comienza del 3 al 17 de enero.