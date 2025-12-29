Fernando Alonso termina quinto y Carlos Sainz sexto en la otra Fórmula 1

Los directores de cada escudería, como cada año, han votado sobre sus mejores pilotos de la temporada. Y los dos españoles han salido muy bien parados

Para algunos puede parecer una tontería, pero para los expertos en la materia no lo es. Por eso es algo que ya se viene haciendo habitual: la votación secreta de los directores de las distintas escuderías de Fórmula 1. Sobre todo, porque cuando salen a la luz los resultados, los pilotos pueden salir revalorizados o todo lo contrario. Y, además, es algo que a los propios pilotos gusta saber. Porque, en el fondo, a todos les gustaría tener la misma máquina para que nadie pudiese cuestionar las victorias.

Y en 2025 se puede decir que los dos pilotos españoles han salido bien parados de semejante votación. Porque si Carlos Sainz y Fernando Alonso terminaron noveno y décimo, respectivamente, en la clasificación del Mundial de Pilotos, ahora han subido varios peldaños. El asturiano ha sido elegido como el quinto mejor piloto y el madrileño como el sexto.

Asimismo, el preferido de todos ellos no es Lando Norris, que ha sido el campeón del Mundial, sino Max Verstappen. El neerlandés sigue acaparando elogios y señalado por la mayoría como el mejor piloto de la parrilla, por delante de un Norris que ha quedado segundo. De esta forma, se trata del quinto año consecutivo que lo eligen los jefes como el piloto ideal.

Oscar Piastri, por su parte, ha quedado también tercero, como en la realidad, al tiempo que George Russell ha sido cuarto, mejorando en dos posiciones su resultado en la encuesta del curso pasado.

Y, sobre todo, lo que ha llamado poderosamente la atención es que Fernando Alonso haya ganado cuatro puestos con respecto al año pasado, pese a quedar décimo en la tabla. Los jefes consideran que el ovetense tenía uno de los peores coches de la parrilla y, pese a ello, ha hecho carreras de mucho mérito.

Por detrás del bicampeón del mundo han quedado Carlos Sainz, Charles Leclerc, Ollie Bearman, Isack Hadjar y Nico Hülkenberg. Eso sí, no todos los directores de la F1 se han mojado. Según informa la propia organización, los que han participado en la votación han sido: Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Alan Permane (Racing Bulls), la cúpula de jefes de Aston Martin, Ayao Komatsu (Haas), Jonathan Wheatley (Sauber) y Steve Nielsen (Alpine). Los que no votaron fueron Red Bull y Ferrari.

"Si a Sainz le dan un McLaren hubiera competido por el título"

Johnny Herbert, expiloto británico y habitual protagonista por sus críticas hacia Fernando Alonso, tiene claro que Carlos Sainz no ha quedado más arriba porque no ha tenido una máquina para ello: "Si le hubieran dado el coche que necesita, si lo hubieran puesto en un McLaren, habría competido por el Campeonato del Mundo".