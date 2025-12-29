Fernando Alonso recuerda la presión de luchar por un Mundial de F1: ''Empezamos a correr en modo campeonato''

El asturiano rememora el Mundial de 2005 como el primer año en el que tuvo ''un coche campeón'', analizando la fiabilidad del Renault, la amenaza constante de McLaren y la importancia de empezar fuerte la temporada

Las primeras veces nunca se olvidan, y un momento como el primer Mundial de Fórmula 1, mucho menos. Fernando Alonso revive en el documental Bravissimo los momentos clave del Mundial de 2005, el año que pasó de competir carrera a carrera a pensar por primera vez como un campeón del mundo.

Un Mundial que sigue ''muy presente''

El propio Fernando Alonso ha admitido que sigue teniendo ''muy presente'' ese primer título. Un Mundial de Pilotos que desató lo que se conoció como la 'Alonsomanía', fenómeno sociocultural sin precedentes en España que pasó de ser un deporte nicho visto por los entusiastas de la Fórmula 1 a desafiar la hegemonía del fútbol. El asturiano recuerda aquel 2005 como algo especial: ''Lo recuerdo muy bien todavía, está muy presente. Era el primer año que realmente teníamos un coche campeón. En 2003 tuve un coche para luchar por podios, hice mi primera pole, mi primer podio y fue ya un anticipo de lo que podía pasar en 2005, pero sí que en 2005 la verdad es que salía todo muy bien''.

Eos sí, también confiesa que fue el ''primer año de mi carrera en la Fórmula 1 en el que llegaba al Gran Premio con la presión de obtener un resultado'', sintiendo que cada GP era decisivo: ''Hasta ese momento llegaba para intentar hacer lo mejor y sumar los máximos puntos, pero ahí ya llegué con propósito muy concreto, que era sumar más puntos que Raikkonen, estaba en modalidad campeonato por primera vez en mi vida''. Da también la clave de aquella hazaña, y está en el monoplaza: ''El coche era muy bueno, cuando el coche es muy bueno, las fórmulas y el buen ambiente aparecen automáticamente''.

Fernando Alonso tenía un plan

Alonso sabía que 2005 sería el año de luchar contra McLaren, en específico contra Kimmi Raikkonen, y el Bravissimo rememora 'el plan': ''Lo veía como que estábamos luchando contra un gigante. McLaren era un equipo que había luchado fuerte y había dominado los años anteriores, era el máximo rival de Michael Schumacher también'' Eso sí, cree que el coche rival era ''un pelín más rápido que el Renault en 2005, pero tenía mucho menos fiabilidad, por lo que ese era nuestro punto fuerte: acabar todas las carreras''.

''Estaba Michael Schumacher en 2005, pero él no tenía un muy buen coche y sabía que mi rival iba a ser Kim'' comentaba evocando la situación de hace 20 años, con un inicio de temporada que marcó por completo la diferencia: ''Empezamos el campeonato muy fuertes, con muchas victorias y un coche muy fiable. También el McLaren de Raikkonen era muy rápido, pero tenía muchos problemas de fiabilidad, así que o ganábamos por méritos propios o ganábamos cuando él rompía. Pero si tenían un fin de semana normal sabíamos que eran un pelín más rápidos, por lo que esa era la gran preocupación que tenía en 2005, aprovechar cada vez que McLaren tenía un mal fin de semana porque había otros que íbamos a perder puntos''. Con lo que acumularon ''muchas victorias y una gran ventaja en el campeonato, cada carrera se vivió de forma diferente''.