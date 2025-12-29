Doce años del accidente de Schumacher: ''Michael está aquí, pero no es el Michael que solía ser''

Doce años después del accidente que cambió su vida para siempre, Michael Schumacher sigue siendo uno de los grandes silencios de la Fórmula 1. Sin partes médicos, sin imágenes y con un entorno blindado, el siete veces campeón permanece protegido por una privacidad absoluta mientras el paddock solo puede hablar desde el respeto y la distancia

El 29 de diciembre de 2013 está marcado en el calendario como un día negro para el mundo del automovilismo. Como un zarpazo del destino, Michael Schumacher tenía un accidente esquiando poco después de retirarse a finales de 2012 tras no conseguir asiento para la siguiente temporada.

12 años del accidente de Schumacher

El Káiser se encontraba con su familia en la estación de Mérible, en los Alpes franceses, donde tenían una residencia privada. 12 años se cumplen este lunes de la desgracia, que tuvo lugar sobre las 11:00 horas cuando el heptacampeón del mundo se paró a socorrer a un amigo que se había caído. Al volver a tomar los esquís, una mala decisión le llevó a tomar un camino peligroso en una zona llena de piedras entre dos pistas.

Schumacher se cayó al parecer en una zona fuera de pistas, en un momento de la temporada en la que no había suficiente nieve en los límites de Mérible. Tropezó dándose un golpe con una roca en la cabeza, produciéndole un fuerte impacto la cámara que llevaba en el casco.

Las imprudencias del accidente

En el décimo aniversario del accidente, uno de los monitores que se encontraba en la zona, habló sobre la imprudencia que cometió el piloto en la emisora alemana Ard: ''Ni siquiera en las pistas había condiciones ideales para esquiar. Es aún más peligroso aventurarse fuera de pista en un día como ese''. También señaló el que según él es el error más grave: el primer diagnostico en la pista, ya que pensaban que era algo más leve y sus condiciones de salud empeoraron durante el trayecto.

El hermetismo con su estado de salud

A pesar de que las actualizaciones del estado de salud de Michael han ido llegando con cuentagotas, algunas han podido llegar de fuentes muy seleccionadas. El exdirectivo de Ferrari, Jean Toad, es también amigo de la familia y de los pocos que mantiene contacto con Schumacher, resumiendo su situación con estas palabras: ''Michael está aquí, pero no es el Michael que solía ser''.

Unas palabras que dejan entrever el estado de salud del expiloto, que se intuye que se encuentra en un estado de limitación cognitiva y física. Todt fue claro en una entrevista con el medio italiano La Repubblica: ''La familia ha decidido no responder preguntas sobre su condición. Es una elección que respeto [...] Lo veo regularmente y con cariño, tanto a él como a su familia. Nuestro vínculo va más allá en la Fórmula 1, forma parte de mi vida''.

El papel de su esposa Corinna

Cuando ocurrió el trágico accidente, Corinna Betch se vio obligada a tomar las riendas de la situación. Con el cuidado de su marido siempre por delante, tuvo también que asumir la fortuna económica, los tratos con patrocinadores y cómo no, lidiar de cuestiones judiciales con la prensa. Tras 159 días en coma, la jinete alemana tomo una decisión fundamental: instalar un centro de rehabilitación en su casa en Suiza y seguir tratando a su marido allí en septiembre de 2014.

Un lugar, que según la prensa alemana, donde 15 personas cuidaban a Schumacher tras sufrir el traumatismo craneoencefálico que lo dejó en estado vegetativo. Daily Mirror reveló que ese cuidado específico y hermético cuesta 165.000 dólares semanales. Aunque la prioridad de Corinna es salvaguardar por completo la privacidad del expiloto, ya que quienes han ido a ver a Schumacher no pueden dar declaraciones sobre su estado de salud.

La boda de su hija, con Michael presente

La información más reciente que se tiene del siete veces campeón de Fórmula 1 es que pudo asistir a la boda de su hija, Gina-Maria Schumacher, donde como es de esperar hubo un exhaustivo protocolo de seguridad. Entre las instrucciones, hubo una clara: no se podían portar teléfonos móviles ni realizar fotografías. Una boda que tuvo lugar en Puerto de Andraxt, Mallorca.

Su hijo, siguiendo su estela

Mick fue piloto titular de Haas F1 Team en 2021 y 2022, anotando sus primeros y únicos puntos en los Grandes Premios de Gran Bretaña y Austria en ese último año. Tras ser piloto de reserva para Mercedes en 2023 y 2024, dando en noviembre de 2025 que daría el salto a IndyCars Series para la próxima temporada, firmando un contrato para disputar la campaña al completo.