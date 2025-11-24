Mick Schumacher se pasa a la Indy Car y será rival de Álex Palou en 2026

Mick Schumacher se olvida de la F1 y consigue un asiento en RLL para la próxima temporada de la IndyCar

Mick Schumacher llevaba años buscando un asiento en la Fórmula 1 que no llegaba nunca, a pesar de las nuevas incorporaciones de Audi y Cadillac a la parrilla para 2026. Por ello, se ha buscado otra alternativa en el mundo del automovilismo y el alemán ha dado la sorpresa al anunciar que se 'olvida' del Gran Circo y ficha por la IndyCar para empezar a competir la próxima temporada.

De esta forma, encuentra un nuevo camino después de dejar al equipo Alpine en el Mundial de Resistencia (WEC), en el que ha estado compitiendo este año, para apostar por el equipo Rahal Letterman Lanigan Racing en la IndyCar.

Mick Schumacher dice adiós a la F1 y ficha por la IndyCar

El hijo del reconocido piloto Michael Schumacher intentó seguir sus pasos en la Fórmula 1, aunque evidentemente salvando las distancias. Sin embargo, su paso por la categoría reina sólo duró dos temporadas completas como piloto de Haas. Desde 2023, cuando ya dejó de ser parte de la parrilla, ha estado esperando un asiento para poder regresar, pero es una posibilidad que cada vez está más lejos.

No sólo porque por lo pronto no haya ningún equipo interesado, es que Mick ha hecho carrera en otras categorías del automovilismo. Especialmente, el alemán ha destacado con Alpine en el Mundial de Resistencia, por lo que se han fijado en él para la IndyCar, anunciando este lunes 24 de noviembre su incorporación para la próxima temporada.

"Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) anuncia que Mick Schumacher, de 26 años, competirá para el equipo en la Indy en 2026. El hijo del legendario siete veces campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher cuenta con un impresionante currículum que incluyen un sexto puesto como mejor resultado, además de tres podios en el WEC" publicaba el equipo estadounidense en el comunicado oficial anunciando este fichaje.

Mick Schumacher da la sorpresa y competirá contra Álex Palou en 2026

Esta noticia supone un gran paso para Mick, que pronto hará un test con RLL para probarse sobre el óvalo. Lo que está claro es que ya se convierte en uno de los nombres más atractivos de cara a la próxima temporada de la IndyCar, en la que tendrá como máximo rival al español Álex Palou, vigente campeón de esta competición, que ha conquistado hasta en cuatro ocasiones.

El piloto alemán se ha mostrado muy ilusionado con esta nueva oportunidad. "Me complace confirmar que competiré en la IndyCar el próximo año con Rahal Letterman Lanigan Racing, participando durante toda la temporada. Con experiencia tanto en F1 como en resistencia, y habiendo competido en varias series de carreras a lo largo de los años, tengo conocimientos que estoy seguro contribuirán a una excelente colaboración. RLL me preparó de maravilla durante las pruebas, y estoy seguro de que podemos construir mucho juntos" ha explicado el piloto, listo para afrontar este nuevo reto.