Flavio Briatore vio venir a Fernando Alonso: "Sabía que cuando se subiera al coche marcaría la diferencia"

Se cumplen 20 años del primer mundial de Fernando Alonso, momento que ha aprovechado DAZN para sacar un documental donde se repasa ese momento, sobre el que Flavio Briatore ha confesado lo que vio en el asturiano

20 años son muchos, pero no es tanto si tratamos de recordar lo que pasó en la Formula 1 hace exactamente ese tiempo, pues fue en 2005 el momento en el que toda España se paralizó para mirar a una televisión. En ella estaba Fernando Alonso convirtiéndose en campeón del mundo de Formula 1. Ver a un español triunfar en el Gran Circo parecía un imposible, pero el asturiano lo hizo posible tras un año brutal sobre el Renault. Y ahora, tras tanto tiempo y mientras busca una tercera corona, DAZN ha lanzado un documental en el que se recuerda aquella gesta y donde ha sido muy protagonista el entonces jefe del equipo, Flavio Briatore.

El italiano, que tras la sanción que derivó del 'crashgate' de Singapur ha vuelto a la F1 y de nuevo dirige Alpine, ha recalcado la importancia de Alonso y como descubrió un talento que no parecía tan sumamente grande. Mientras que de aquel momento en 2005, Flavio recuerda que fue cuando todo el mundo conoció de verdad a Fernando Alonso. No solo porque ganó el Mundial, sino por cómo lo ganó, pues lo hicieron "con autoridad”.

El transalpino recuerda también las dudas que rodearon la apuesta por Alonso y cómo nunca compartió ese escepticismo: “Sustituyó a un campeón del mundo y muchos lo criticaban por ser joven y no tener experiencia, pero yo creía en él. Estaba seguro de que era especial. Con el tiempo te das cuenta de que no era especial, era algo más que eso”. Y es que Briatore tenía claro que solo hacía falta poner en las manos del ovetense una máquina a su altura: "Fernando era más especial de lo que la gente veía entonces, sabía que cuando se subiera al coche marcaría la diferencia".

El año que cambió su carrera

Para Alonso el 2005 fue un año en el todo cambió, pues de verdad se creyó capaz de ganar. Y eso que tampoco era el suyo el mejor coche, porque los Renault estaban un paso por detrás de los McLaren, solo que eran menos fiables y a la larga eso les permitió ganar, cumpliendo lo que era su objetivo, pues fue el nacimiento de su mentalidad de ganador: "Fue el primer año de mi carrera en el que llegaba a cada Gran Premio con la presión real de obtener un resultado. Iba carrera a carrera intentando hacerlo lo mejor posible, pero en 2005 llegué con un objetivo muy concreto, por primera vez estaba en modo campeonato”.