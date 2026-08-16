Gorrotxategi sigue fuera y Guedes no da señales de vida a cinco días de visitar al Betis

El pivote eibarrés no acaba de recuperarse de una pubalgia, mientras que el extremo portugués, que en principio iba a estar en Londres para el amistoso ante el Chelsea tras una misteriosa operación, lleva once días sin trabajar con el grupo; junto a Odriozola son las tres bajas de Matarazzo

La primera plantilla de la Real Sociedad, con sesión de descarga y reparto de cargas para los que jugaron más minutos este sábado contra el Chelsea, ha cerrado la semana entrenándose este domingo a puerta cerrada en las instalaciones de Zubieta. Desde este 17-A, los de Pellegrino Matarazzo intensificarán su puesta a punto para preparar el estreno liguero del próximo viernes 21 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja ante el Real Betis, cita para la que los donostiarras tienen una baja segura y dos bastante probables a tenor de lo visto en los últimos días.

De un lado, faltará con toda seguridad Álvaro Odriozola, operado de una rotura del ligamento cruzado anterior y fuera de disponibilidad hasta el último trimestre del año 2026. La buena noticia es que Pablo Marín, renqueante durante más de tres semanas de los isquiotibiales, tuvo ya minutos en Stamford Bridge, por lo que es uno más a las órdenes del estadounidense. No preocupa tampoco Jon Pacheco, que realizó trabajo al margen, mientras que, en principio, Orri Óskarsson no sufre lesión alguna a pesar del plantillazo en la rodilla izquierda que sufrió por una salvaje entrada de Robert Sánchez, pues aguantó media hora más sobre el césped sin resentirse, aunque se someterá a pruebas.

Los que sí apuntan a perderse el choque contra los heliopolitanos, que descansaron el último día de la semana y volverán a las 09:30 horas del lunes al tajo con la duda de Héctor Bellerín, que tuvo que ser sustituido ante el Inter, son Jon Gorrotxategi y Gonçalo Guedes. El eibarrés arrastra desde hace tiempo una pubalgia que le limita mucho y, aunque el miércoles trabajó parcialmente con el grupo, volvió a su plan personalizado, por lo que su presencia en el otrora Olímpico de Sevilla es toda una incógnita. Por su parte, ausente desde hace once días por una misteriosa operación (de un problema personal que no trascendió), el luso continúa sin dar señales de vida. Como los fichajes.

Con 21 de la primera plantilla y medio Sanse como refuerzo

No informó, por expreso deseo del extremo y respetando su privacidad y la protección de datos, la Real Sociedad del motivo de la intervención, que le hizo perderse el desplazamiento a Colonia y el resto de entrenamientos y partidos desde entonces, aunque, dejando a un lado lo inoportuno del momento elegido, se deslizó que no era de gravedad y que estaría en Londres, lo que no ha ocurrido así. De no participar tampoco este lunes con el resto de sus compañeros, su baja ante el Real Betis será segura, contando Pellegrino Matarazzo con 21 integrantes del equipo matriz (ya con Mikel Oyarzabal de vuelta) y los refuerzos del Sanse: Ochieng, Lebarbier, Carrera, Beitia, Marchal...