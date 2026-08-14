Una Real Sociedad sin fichajes

Después de que se cayera la incorporación de Nayef Aguerd a última hora, el club donostiarra sigue sin realizar incorporaciones y llega la recta final del mercado

La incorporación de Nayef Aguerd a la Real Sociedad se rompía a última hora de este jueves cuando todo parecía encaminado desde hace días para que el central llegara a la entidad donostiarra. Una situación que sorprendía y que supone que el club donostiarra no haya realizado fichaje alguno durante esta pretemporada a falta de dos semanas y media para que se cierre el mercado de fichajes.

Evidentemente la Real Sociedad aún tiene tiempo y probablemente incorporará futbolistas, aunque es llamativa esta circunstancia para un equipo que, después de ser campeón de la Copa del Rey la pasada temporada, afrontará en este nuevo curso tres competiciones, entre ellas su presencia en la Europa League.

La renovación de Pellegrino Matarazzo, el gran movimiento del verano de la Real Sociedad

De momento el gran movimiento de verano en la Real Sociedad fue la renovación de Pellegrino Matarazzo, quien a comienzos de verano ampliaba su contrato hasta el verano de 2028. El norteamericano tendrá el reto de una nueva temporada en la que su plantilla apenas sufrirá modificaciones. No tendrá que construir un nuevo bloque ni equipo. Prácticamente los mismos que ganaron la Copa del Rey el pasado mes de abril en La Cartuja.

Seguramente, además de las incorporaciones que puedan llegar en esta recta final donde todo apunta a un central tras romperse lo de Nayef Aguerd, los canteranos podrían ser algunas de las novedades. Durante el verano se vienen entrenando con el primer equipo futbolistas del filial que irán apareciendo en las alineaciones de Matarazzo.

Oyarzabal, el interés del Barcelona y la gran bandera de la Real Sociedad

Uno de los grandes nombres propios de la plantilla de la Real Sociedad será nuevamente Mikel Oyarzabal. Campeón del mundo y máximo goleador de la selección española en el Mundial, con cinco dianas, debe ser uno de los faros de este equipo. Su gran Copa del Mundo hizo que su nombre apareciera relacionado con el interés de algún equipo, especialmente el Barcelona. Sin embargo, el paso de las semanas ha rebajado esa posibilidad, salvo sorpresa.

Sí pierde esta Real Sociedad a algunos nombres propios respecto a la temporada pasada. Es el caso de Aritz Elustondo, capitán realista, que tras acabar contrato se marchó al PAOK de Salónica. También salió Brais Méndez, en este caso al Columbus de la MSL. Sin embargo, el gallego no era uno de los habituales en los planes de Matarazzo. Más reciente ha sido la marcha de Javi López cedido al Feyenoord.

El fichaje frustrado de Nayef Aguerd

La ruptura del fichaje de Nayef Aguerd frente a la Real Sociedad pilló con el paso cambiado a todos, dado que parecía un hecho su incorporación. Una situación que ofrece alguna controversia. Algunos apuntan al reconocimiento médico que arrojó resultados que provocaron que el club donostiarra parara su incorporación. Hay que recordar que el central fue operado en marzo de una pubalgia y desde entonces no ha vuelto a competir.

Otra versión es la del periodista Santi Aouna que señala que todo se rompió por una conversación entre Aguerd y Matarazzo en la que no hubo entendimiento entre el jugador y el entrenador. El caso es que finalmente el defensa no regresará a una Real Sociedad que, de momento, no ha realizado fichajes.