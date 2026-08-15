Aparecen las dudas en la Real Sociedad de Matarazzo

El cuadro donostiarra sumó su tercera derrota consecutiva en esta pretemporada tras caer ante el Chelsea de Xabi Alonso por 3-1. Jon Aramburu hizo el gol de los vascos en Stamford Bridge

La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo fue uno de los equipos revelación el pasado curso cuando el técnico estadounidense llegó a San Sebastián en sustitución de Sergio Francisco. La Real Sociedad consiguió darle la vuelta a una peligrosa dinámica que dirigía a Segunda división a los donostiarras y terminó siendo campeón de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y por tanto, terminó clasificado para la Europa League.

Con esos resultados, la pretemporada de la 2026/27 de la Real Sociedad se presentaba de manera ilusionante pero los resultados, incluido el de este sábado ante el Chelsea de un viejo conocido como Xabi Alonso. Contando el choque de este sábado ante el cuadro de la Premier League (3-1), la Real Sociedad ha sumado cuatro derrotas en la pretemporada y la competición oficial está a la vuelta de la esquina.

Matarazzo no da con la tecla en la Real Sociedad

Lo más preocupante en la Real Sociedad es que la derrota de este sábado es la tercera de manera consecutiva tras caer ante Colonia (2-1) y ante el Toulouse (2-1). Estos tres tropiezos llegaron después de dos triunfos de postín ante Aston Villa (2-4) y Wolves (1-2). Estas tres derrotas no son la mejor receta para afrontar el arranque de Liga en la Real Sociedad. Los donostiarras se estrenarán en LaLiga EA Sports el próximo 21 de agosto a partir de las 21:00 horas ante el Real Betis en el Estadio de la Cartuja.

Jon Aramburu y Mikel Oyarzabal, lo mejor de la Real Sociedad ante el Chelsea

Tardó poco el Chelsea de Xabi Alonso en hacerle daño a la Real Sociedad. En el minuto 10 llegó el primer tanto del encuentro. Pedro Neto centró desde la derecha, João Pedro conectó el remate y, tras una parada de mérito de Remiro, Morgan Rogers aprovechó el rechace para adelantar al equipo londinense. Siete minutos después, la Real Sociedad reaccionó por medio de Sučić, que abrió el juego a una banda para la llegada de Barrenetxea. El extremo se internó en el área y, tras un buen recorte, armó un disparo que se marchó rozando el poste derecho de Robert Sánchez.

A la media hora de juego, el conjunto donostiarra dispuso de otra ocasión de gol. Take Kubo ejecutó una falta contra la barrera, pero el propio jugador japonés recogió el balón, apuró hasta la línea de banda y puso un centro raso para Jon Martín, cuyo remate a bocajarro fue despejado por Robert Sánchez con una gran parada. Antes del descanso y después de un mal despeje de Palestra en el área, Aramburu enganchó un disparo de volea desde larga distancia que se coló cerca de la cepa de un poste para poner el empate.

El Chelsea sentenció en el segundo tiempo

Nada más comenzar la segunda mitad, Palmer desbordó por la banda derecha a Sergio Gómez y cedió atrás para Reece James, quien puso un centro preciso al área desde el vértice. Allí, João Pedro se impuso en el salto a Aramburu para batir de cabeza a Remiro y volver a poner por delante a los locales. La sentencia definitiva llegó en el minuto 77. Malo Gusto filtró un gran pase a la espalda de la zaga realista para la carrera de João Pedro, quien no perdonó en el mano a mano ante Remiro y definió con un disparo cruzado para poner el 3-1 definitivo en el marcador. Mikel Oyarzabal entró en el minuto 63, completando su primer y único partido de pretemporada tras su periodo vacacional.