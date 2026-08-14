Oyarzabal, imprescindible en la Real Sociedad

El delantero de Eibar entró en la lista de convocados de los donostiarras de cara al duelo de este próximo sábado ante el Chelsea. El reencuentro ante los de Xabi Alonso será el último choque de la pretemporada para los de Matarazzo

La Real Sociedad de Matarazzo tenía ganas de tener de vuelta a uno de sus jugadores más importantes como es Mikel Oyarzabal. El goleador y campeón del mundo con la Selección española solo se ha ejercitado a las órdenes de Matarazzo una vez desde que volvió de vacaciones. A pesar de esto, Oyarzabal ha sido incluido en la lista de convocados para el último duelo de los donostiarras de carácter amistoso.

Oyarzabal será una de las figuras de la lista de convocados de la Real Sociedad para medirse al Chelsea de Xabi Alonso este próximo sábado a partir de las 15:00 horas en Stamford Bridge.

La lista de convocados de la Real Sociedad con Mikel Oyarzabal

La presencia de Mikel Oyarzabal en la lista de convocados de la Real Sociedad de cara al amistoso ante el Chelsea es una buena muestra de la importancia del delantero vasco ya que apenas se ha ejercitado en esta pretemporada a las órdenes de Matarazzo. También están en la lista de convocados otros nombres importantes como Pablo Marin o Mikel Goti, ambos recuperados de sus lesiones.

En cuanto a las bajas más notables en la lista de la Real Sociedad, los donostiarras no podrán contar con el lesionado Gonçalo Guedes por una intervención quirúrgica de carácter personal, Jon Gorrotxategi que sigue peleando para dejar atrás los problemas de pubis y Jon Pacheco, también con problemas físicos.

Por otro lado estaJavi López que está a punto de firmar su llegada al Feyenoord. Si Matarazzo cuenta con Mikel Oyarzabal ante el Chelsea, serán los primeros minutos del delantero nacido en Eibar antes del arranque de temporada el próximo 21 de agosto a partir de las 21:00 horas ante el Real Betis en el Estadio de la Cartuja.

Lista completa de convocados de la Real Sociedad para enfrentarse al Chelsea

Con Oyarzabal entre los seleccionados, la Real Sociedad de Matarazzo ha conformado la siguiente lista de convocados para medirse al Chelsea de Xabi Alonso: Remiro, Marrero, Folgado, Aramburu, Aihen, Zubeldia, Barrenetxea, Turrientes, Óskarsson, Oyarzabal, Yangel Herrera, Kubo, Marín, Sergio Gómez, Soler, Zakharyan, Sucic, Jon Martín Rupérez, Beitia, Lebarbier, Marchal y Ochieng.

Un amistoso muy especial para la Real Sociedad

Enfrentarse a un ex de la Real Sociedad como Xabi Alonso siempre es especial para los donostiarras y por supuesto para el propio entrenador de Tolosa. Xavi Alonso ya se midió a la Real Sociedad el pasado curso en Liga cuando era entrenador del Real Madrid y después de llegar al tierras británicas, vivirá un bonito duelo amistoso ante el equipo en el que se formó como futbolista. Además Xabi Alonso también dirigió al filial de la Real Sociedad, al Sanse.

Este partido ante el Chelsea de la Real Sociedad será el último de una serie de siete duelos veraniegos que se ha saldado con tres derrotas, dos triunfos y un empate a falta de conocerse el último resultado ante los londinenses. La Real Sociedad recordemos, además de Liga y Copa del Rey, jugará Europa League la próxima temporada tras coronarse como campeón de Copa del Rey el pasado curso.