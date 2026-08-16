Pendientes de Bellerín, que se retiró con una torcedura de tobillo y es duda ante la Real
El lateral derecho badalonés tuvo que retirarse nada más iniciarse el amistoso ante el Inter por un pisotón en su tobillo derecho que le causaba dolor, sobre todo al correr y apoyar; aunque las primeras exploraciones no detectaron una lesión grave, se probará esta semana tras las pruebas médicas
La de Héctor Bellerín es a día de hoy la gran duda de Manuel Pellegrini para el debut liguero del próximo viernes 21 de agosto a las 21:00 horas ante la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja. Y es que, confirmadas para ese día y los sucesivos (como poco, hasta después del parón de selecciones de 16 días entre finales de septiembre y principios de octubre) las bajas del guardameta Diego Conde y el polivalente carrilero y delantero Aitor Ruibal, tampoco estará Gonzalo Petit (tocado y ni siquiera inscrito por su condición de extracomunitario), mientras que a Ez Abde, Giovani Lo Celso y José Antonio Morante les falta ritmo y/o tienen algunas molestias.
El once titular contra los donostiarras se parecerá mucho al que inició el último amistoso de este sábado contra el Inter, que el badalonés abandonaba a los diez minutos después de probarse tras un pisotón a los 80 segundos que le produjo una torcedura en el tobillo derecho. Con un fuerte vendaje, pudo seguir un rato, aunque el dolor no remitía y, sobre todo en apoyos y carreras, sentía dolor en la articulación, por lo que todos decidieron apostar por la cautela y dejó su sitio a Ángel Ortiz, única alternativa factible en ese flanco si el ex del Arsenal no se recupera a tiempo, lo que se valorará una vez se someta a pruebas exhaustivas.
Las primeras exploraciones parecían desvelar que no hay una afección grave de tipo óseo o ligamentoso, circunstancia que deben confirmar radiografías y resonancias este lunes. Dependerá ya de sus sensaciones, aunque, todavía sin el refrendo de los exámenes médicos, hay cierto optimismo sobre la participación del '2' frente a la Real Sociedad. La zona quedó inflamada con el tratamiento antinflamatorio y los masajes recibidos en el mismo San Nicola de Bari, por lo que el paso de las horas dictaminará si pasa de duda a seria duda, queda descartado o se recupera a tiempo y satisfactoriamente.
Plan de trabajo de la primera semana de verdad
La primera plantilla del Real Betis descansó este domingo, unas horas después de regresar de tierras italianas, e iniciará el lunes a puerta cerrada a las 09:30 horas su preparación del primer encuentro de LaLiga, correspondiente en realidad a la segunda jornada por el aplazamiento a la semana próxima de la inicial visita a Mestalla para medirse con el Valencia CF. A falta de definir el plan de trabajo para el resto de días, miércoles y jueves, el martes habrá otra sesión de trabajo a la misma hora en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Será una buena ocasión para comprobar si alguno de los dudosos (Ez Abde, Gio Lo Celso o José Antonio Morante) se apunta para la cita oficial.