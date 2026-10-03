La Real recupera a Pablo Marín: "Estamos trabajando muchas cosas"

Pablo Marín vuelve a estar disponible para la Real Sociedad después de superar una lesión y una recaída que le habían impedido estrenarse esta temporada. El centrocampista reapareció ante el Athletic en la EH Txapela y ya mira al próximo tramo del curso con ganas de recuperar su sitio

La Real Sociedad recibió una buena noticia en la EH Txapela pese a la derrota ante el Athletic. Pablo Marín volvió a tener minutos después de permanecer apartado durante buena parte del inicio de temporada por una lesión sufrida durante la pretemporada.

El centrocampista tuvo que frenar su recuperación cuando sufrió una recaída, lo que prolongó una espera que terminó siendo especialmente larga para él. Por eso, volver a pisar el césped tuvo un significado especial. Las sensaciones fueron positivas, aunque el propio Marín reconoció que terminó algo más cansado de lo habitual. "Bien, quizás un poquito más cansado de lo normal, pero muy contento. Tenía ya muchas ganas de poder volver a jugar y estoy muy feliz", explicó tras el encuentro.

Una lesión que llegó en un momento complicado

Marín considera que, dentro de la dificultad que supone una lesión, haberla sufrido al principio de la temporada le permitió afrontarla con algo más de margen. El problema llegó cuando la recaída volvió a retrasar sus planes. "Creo que mejor que me haya pasado al inicio, aunque no haya podido coger ese ritmo que han cogido mis compañeros", señaló.El futbolista reconoce que la situación terminó haciéndose larga, especialmente después de volver a pasar por un proceso de recuperación. "Al final se hace largo el estar lesionado, el recaer otra vez y estaba un poco deseando pisar el césped, pero ya estamos de vuelta", explicó. Ahora el objetivo pasa por recuperar progresivamente el ritmo y volver a competir por un puesto dentro de una plantilla en la que existe una importante competencia.

Matarazzo recupera una pieza polivalente

La vuelta de Marín supone también una alternativa más para el cuerpo técnico. El riojano puede desempeñarse en diferentes posiciones y no tiene problemas en adaptarse a lo que necesite el equipo. "Yo siempre le digo que estoy dispuesto a jugar donde toque, quiero aprender de lo que toque y ser el jugador más completo posible", afirmó cuando fue preguntado por cómo puede valorar Matarazzo su polivalencia.El centrocampista considera que esa capacidad para desenvolverse en diferentes zonas puede ser útil durante una temporada con muchos encuentros. "Creo que sé desempeñarme bien en diferentes puestos, así que es lo que intento hacer", añadió. Su posición natural continúa estando en la medular. "Toda la vida he jugado en el medio, de interior, y creo que siempre me he sentido ahí muy cómodo", explicó.

Sin embargo, también reconoce sentirse cómodo más adelantado. "Llevo bastante tiempo sin jugar ahí, pero también me está gustando jugar un poco más arriba; al final tampoco es extremo puro, es un poco mitad y mitad, y la verdad es que estoy a gusto ahí también", comentó.

Una plantilla preparada para lo que viene

El regreso llega además en un momento en el que la Real Sociedad tiene por delante una importante acumulación de partidos. Marín pone el foco en aprovechar el parón para recuperar energía y afrontar con garantías el siguiente tramo. "A veces te recarga de energía, también tienes algunos días para desconectar y volver con más fuerzas", explicó. El futbolista considera que el equipo está aprovechando estos días para seguir creciendo: "Creo que estamos entrenando muy bien, estamos trabajando muchas cosas".

La competencia interna tampoco preocupa al riojano. Al contrario, considera que el nivel de la plantilla puede ayudar al equipo a afrontar el calendario. "Tenemos una plantilla de buenísimos jugadores, creo que hay mucho nivel, mucha competencia sana y todos tenemos que estar preparados para aportar cuando nos toque", afirmó. Después de haber pasado varias semanas entre la lesión y la recaída, Pablo Marín ya ha dado el paso más importante: volver a competir. Ahora buscará recuperar su sitio en una Real Sociedad que afronta un nuevo tramo de la temporada con una pieza más a disposición de su entrenador.