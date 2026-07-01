Inglaterra 2-1 RD Congo: Inglaterra remonta con sufrimiento

Inglaterra sufrió más de lo esperado pero remontó 2-1 frente a RD Congo en Atlanta con doblete de Harry Kane. El Congo sorprendió de inicio y tuvo a un gran Mpasi, pero Inglaterra acabó imponiendo su jerarquía

Inglaterra sufrió más de lo esperado, pero acabó cumpliendo. Los ingleses derrotaron 2-1 a RD Congo en un partido entretenido y complicado en Atlanta, donde Inglaterra selló su pase tras una remontada liderada por su líder Harry Kane, autor de los dos goles ingleses.

Los de Thomas Tuchel estuvieron contra las cuerdas durante muchos minutos frente a un rival valiente, intenso y muy competitivo que estuvo cerca de dar una de las grandes sorpresas del Mundial. Además, por mucho que los ingleses intentaban marcar gol, el portero de RD Congo no dejaba. Muy buen partido por parte del portero.

Un Congo sin miedo

El Congo salió sin complejos y encontró premio muy pronto. Apenas corría el minuto 7 cuando Brian Cipenga aprovechó una buena acción ofensiva para marcar el 0-1 y meter miedo a Inglaterra.

El tanto dio confianza al conjunto africano, que se mostró muy sólido defensivamente y peligroso cada vez que lograba salir con velocidad. Inglaterra, por su parte, tardó en reaccionar y mostró nervios durante buena parte de la primera mitad.

Incluso el Congo pudo ampliar su ventaja con Yoane Wissa rozando el segundo con un disparo al palo.

Después de la pausa de hidratación parece que Tuchel dio una charla a su equipo porque empezaron a asumir el control del balón y a generar peligro, pero se encontraron con una actuación de sobresaliente por parte de Lionel Mpasi. Fue el que sostuvo a su equipo con paradas de muchísimo mérito ante los intentos de Marcus Rashford, Jude Bellingham y Harry Kane.

Kane rescata a Inglaterra

La pausa entre la primera y la segunda parte sirvió para ver a una Inglaterra muy diferente a la que iniciaba el partido. Pero su capitán no podía abandonar y en el minuto 75, Harry Kane logró por fin superar a Mpasi y firmar el empate. Con el gol, Inglaterra ya sintió confianza y vio más cerca el pase a la siguiente fase así que no dudo demasiado y empezó a encerrar al Congo en su área en el tramo final.

La remontada llegó en el minuto 86. Otra vez Kane. El delantero inglés apareció en el momento decisivo para marcar el 2-1 definitivo y evitar un batacazo histórico.

Con esta victoria Inglaterra ya está entre los 16 mejores del torneo y continúa su camino en el Mundial tras superar un encuentro mucho más exigente de lo esperado. El conjunto inglés tendrá ahora una prueba de máximo nivel en octavos de final enfrentándose contra Mexico.

RD Congo sin embargo pone fin a su aventura mundialista, pero lo hace dejando una imagen sobresaliente. El combinado africano compitió de tú a tú frente a una de las grandes favoritas, mostró personalidad, carácter y estuvo muy cerca de hacer historia en el Mundial 2026

Ficha Técnica

Inglaterra (2) : Jordan Pickford; Djed Spence (Eberechi Eze, min. 70), Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice (John Stones, min. 91), Jude Bellingham; Marcus Rashford (Anthony Gordon, min. 60), Harry Kane y Noni Madueke (Bukayo Saka, min. 60).

Seleccionador: Thomas Tuchel.

República Democrática del Congo (1): Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku (Joris Kayembe, min. 89); Samuel Moutoussamy (Fiston Mayele, min. 89), Ngalayel Mukau, Nathanael Mbuku (Meschack Elia, min. 64), Noah Sadiki; Brian Cipenga (Theo Bongonda, min. 76) y Yoane Wissa.

Seleccionador: Sébastien Desabre.

Árbitro: Adham Makhadmeh. Amonestó a Jude Bellingham (Inglaterra) y Noah Sadiki (República Democrática del Congo).