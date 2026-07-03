Nagelsmann, la octava víctima que se cobra el Mundial 2026: la lista de seleccionadores que han perdido su trabajo

Tras las dimisiones de Beccacece o Koeman, tras caer en dieciseisavos de final del Mundial, ahora se suma un seleccionador más, Nagelsmann, que ha presentado su renuncia tras no ganar a Paraguay

Julian Nagelsmann ya es historia en la Selección alemana. Los resultados en los Mundiales de fútbol casi siempre mandan y en este de Estados Unidos, México y Canadá no podía ser una excepción. Así, en el día de hoy hemos conocido a una nueva víctima que se ha llevado por delante el Mundial 2026, aunque en esta ocasión ha sido por iniciativa propia, es decir, una dimisión, como es el caso de Julian Nagelsmann.

El propio Nagelsmann ha presentado su dimisión "tras el decepcionante desarrollo" del Mundial, en el que Alemania quedó apeada en los dieciseisavos de final tras caer en la tanda de penaltis ante Paraguay (4-3) después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Y ahora la Federación alemana de fútbol (DFB) ya busca un nuevo seleccionador, siendo la opción número uno la de Jürgen Klopp.

En un primer momento Nagelsmann había manifestado su intención de continuar al frente de la 'Mannschaft' pese al fracaso mundialista, puesto que tenía contrato hasta la Eurocopa de 2028, sin embargo, la presión para que dimitiera ha sido demasiado grande tras la avalancha de críticas de casi todos los espectros de la sociedad al desempeño de la selección en el Mundial que concluye el próximo 19 de julio.

De esta forma, ya son ocho los seleccionadores que habiendo comenzado el Mundial con trabajo, se encuentran ahora mismo en paro, y es muy posible que a esta lista se sume algún que otro nombre más antes de la finalización del Mundial.

La lista se estrenó en la primera jornada

La lista la estrenó el selección de Túnez, Sabri Lamouchi, destituido de su cargo nada más comenzar el Mundial tras perder en su primer partido por 5-1 contra Suecia, el pasado 15 de julio. Fulminado a las primeras de cambio. En su lugar llegó el francés Hervé Renard aunque no pudo enderezar el rumbo del del combinado tunecino en la fase de grupos, siendo eliminada.

Detrás del francotunecino llegaron las renuncias del selección de la República Checa, Miroslav Koubek, de Escocia, Steve Clarke, de Corea del Sur, Hong Myung-bo y de Uruguay, Marcelo Bielsa, todos ellos después de no ser capaces de clasificarse para dieciseisavos de final y caer en la fase de grupos.

Pero con cada ronda que se juega, van apareciendo nuevas víctimas, y tras caer en dieciseisavos selecciones llamadas a tener un papel más importante y protagonista en las rondas finales como Ecuador y Países Bajos, ambas andan ahora buscando también nuevo seleccionador tras las dimisiones de Sebastián Beccacece en el combinado sudamericano, y de Ronald Koeman en la selección europea, sexto y séptimo en la lista, cuyo último integrante es el alemán Julian Nagelsmann, tras no llegar tampoco a los octavos de final.

La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones1. Sabri Lamouchi (Túnez)

2. Steve Clarke (Escocia)3. Miroslav Koubek (República Checa)4. Hong Myung-bo (Corea del Sur)5. Marcelo Bielsa (Uruguay)6. Sebastián Beccacece (Ecuador)7. Ronald Koeman (Países Bajos)8. Julian Nagelsmann (Alemania).