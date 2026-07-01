Koeman anuncia su dimisión como seleccionador de Países Bajos tras la eliminación del Mundial

Ronald Koeman ha dicho adiós al cargo de seleccionador de Paíseas Bajos tras la eliminación en el Mundial ante Marruecos. El técnico ha tomado la decisión de renunciar al cargo y así lo ha hecho saber a través de un comunicado: "Todos soñamos con una Copa del Mundo donde haríamos historia"

Ronald Koeman ha anunciado en el día de hoy su decisión de abandonar el cargo de seleccionador de Países Bajos. Lo ha hecho menos de 24 horas después de ser eliminado por Marruecos en el Mundial, en una tanda de penaltis que le dejaron fuera en dieciseisavos de final. Por ello, se cierra el segundo capítulo del técnico con Holanda, dónde llegó en 2018 para sustituir a Dick Avocaat, antes de pasar por el Barcelona.

Ronald Koeman consiguió llevar a Países Bajos a la final de la Nations League en 2019. Tras ello, asumió el cargo de entrenador del Barcelona, dónde estuvo algo más de un año, hasta octubre de 20121. Sin embargo, en 2023 volvió a ser elegido seleccionador de Holanda, sustituyendo a Louis Van Gaal. En este sentido, alcanzó las semifinales de la Eurocopa de 2024, lo que dejaron altas expectativas para este Mundial de 2026.

Tras ello, se abre un nuevo frente para Ronald Koeman, que podría descansar durante un periodo de tiempo antes de volver a los banquillos. El técnico cuenta con una larga experiencia en el fútbol de clubes, principalmente, dónde ha dirigido al Ajax, Valencia, PSV, Benfica, Feyenoord, Southampton, Everton, AZ Alkmaar y Barcelona, acabando hasta el momento su experiencia en su carrera profesional con su etapa en Países Bajos.

Países Bajos se tropieza con Marruecos tras una notable fase de grupos del Mundial

Sin embargo, Países Bajos no comenzó con buen pie el Mundial, ya que empató en el primer encuentro ante Japón, con goles de Van Dijk y Summerville. Tras ello, el combinado de Ronald Koeman le dio la vuelta a la situación y al tropiezo inicial y salió victorioso de los dos encuentros restantes de fase de grupos, goleando a Suecia por 5-1 y firmando un importante triunfo ante Túnez por 1-3 para liderar el Grupo F con siete puntos.

Con todo ello, Países Bajos afrontaba el duro partido frente a Marruecos en dieciseisavos de final del Mundial 2026. En este sentido, Gakpo abrió el marcador en el minuto 72, dando esperanzas a los de Ronald Koeman para poder avanzar a la siguiente ronda. No obstante, Issa Diop apagó el sueño holandés para mandar el partido a la prórroga, además de los penaltis, dónde salieron vencedores los de Mohamed Ouahbi.

Ronald Koeman explica su decisión de renunciar al cargo de seleccionador de Países Bajos

De esta manera, Ronald Koeman hizo oficial su salida del cargo de seleccionador de Países Bajos, que cayó ante Marruecos, comunicándolo a través de una carta dónde explica sus razones: "Anoche tomé la decisión de terminar mi periodo como entrenador del equipo nacional de los Países Bajos. Por eso me duele que mi periodo con Holanda termine así. Todos soñamos con una Copa del Mundo donde haríamos historia. Eso no pasó".

El ya exseleccionador de Países Bajos explica que "nadie está más decepcionado por eso que yo. Como entrenador nacional, tienes esa responsabilidad. Siempre lo he sentido y siempre lo sentiré. En los últimos años, también me han hecho darme cuenta de que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando alguien a quien amas pelea una dura batalla, tu perspectiva cambia.

Por último, Ronald Koeman, que se defendió tras el empate ante Japón, concluye su comunicado afirmando que "mi esposa Bartina me ha apoyado todos los días a pesar de su propio proceso de enfermedad y me ha animado a completar mi trabajo como entrenadora nacional. Eso testifica una fuerza increíble. Le estoy más agradecido por eso de lo que nunca puedo expresar con palabras".