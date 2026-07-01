El Mundial tritura a su séptimo entrenador: Marcelo Bielsa y Koeman no han sido los últimos

Sebastián Beccacece anunció su salida de Ecuador tras la eliminación en dieciseisavos de final ante México. El argentino se suma a una lista que inició Sabri Lamouchi cuando Túnez lo fulminó tras la primera jornada de la fase de grupos del Mundial

El Mundial, aunque este de Estados Unidos, México y Canadá sea más largo por aquello de que participan 48 selecciones, está considerado uno de esos campeonatos 'cortos'. La cita empezó el 11 de junio y terminará casi 40 días después, el 19 de julio. A pesar de que el Mundial sea una competición corta, no evita que el puesto de entrenador esté en peligro si las cosas no salen como se espera.

En lo que va de Mundial ya han sido siete los entrenadores, que por decisión de la federación del país en cuestión o por elección propia, han puesto fin a su periplo al frente de un combinado nacional. El primero fue Sabri Lamouchi, que tras una abultada derrota ante Suecia, fue despedido de su puesto. En su lugar legó el francés Hervé Renard aunque la tendencia del combinado tunecino no cambio un ápice.

Los últimos, hasta este pasado 30 de junio, eran Marcelo Bielsa en Uruguay y Ronald Koeman con Países Bajos. Esta madrugada se ha sumado un nuevo nombre a la lista de entrenadores que dejan su selección y es que el argentino Sebastián Beccacece anunció tras caer con Ecuador en dieciseisavos de final, que dejaba la selección.

Beccacece deja Ecuador y se suma a los entrenadores que dicen adiós tras el Mundial

Ecuador era una de las selecciones llamadas a hacer cosas importantes en este Mundial. Sin ir más lejos, jugadores de la selección española apuntaron a que no querían cruzarse con los de Beccacece por el potencial que tenían. México dejó atrás ese favoritismo y superó a Ecuador con un 2-0 cimentado en una gran primera parte.

Beccacece no se escondió tras la derrota de Ecuador y se despidió delante de las cámaras de una selección que había vinculado el futuro del técnico argentino al periplo de la Tri en el Mundial: "Me hubiese gustado seguir, haber estado hoy seguramente victorioso en un partido más. Creo que era cumplir ese objetivo que queríamos, bueno, el fútbol es así: los resultados son los que mandan y hoy toca despedirme de una familia hermosa, maravillosa, pero con mucha gratitud, con mucha tranquilidad y mucha paz interior, que hemos dado todo".

El Mundial, una trituradora de entrenadores

Tal y como apuntábamos más arriba, Sabri Lamouchi fue el primero de una lista de siete entrenadores que ya no están en su cargo por su desempeño en el Mundial. Con Beccacece cerrando esta lista tras su adiós a Ecuador, al argentino le precedieron cinco nombres que ya forman parte del pasado de sus respectivas selecciones.

Miroslav Kouvek, ex técnico de la República Checa

Tras el técnico de Túnez, el 28 de junio, Corea del Sur anunció el despido de Hong Myung-Bo después de que la selección coreana quedase tercera en el grupo A del Mundial cuando en teoría aspiraba a luchar por el primer puesto con México. Pero el grupo A y su desempeño en el mismo fue definitivo para el futuro de Miroslav Koubek, que tras quedar última, decidió anunciar su salida de la República Checa por decisión propia.

Marcelo Bielsa y Koeman, los adiós más ilustres de este Mundial

Steve Clarke fue consecuente con el papel de Escocia y también anunció el 28 de junio que dejaba el cuadro escocés. Si bien es cierto que los británicos compartían el grupo C con Marruecos y Brasil pero los tres puntos que lograron les impidieron meterse entre las ocho mejores tercera. Las dos salidas más llamativas en este Mundial llevan el nombre de dos técnicos que antaño trabajaron en LaLiga en equipos como Athletic Club o Valencia.

Marcelo Bielsa, que dejó escenas únicas en este Mundial con Uruguay como las escuetas respuestas a las preguntas de los periodistas, su impaciencia por ser preguntado al término del partido contra España o su total rechazo a los espectáculos muy al estilo norteamericano, dijo adiós a la selección charrúa este pasado 30 de junio. Uruguay quedó apeada del grupo H ya que fue incapaz de sumar un triunfo ante selecciones de teórico nivel inferior como Arabia Saudí o Cabo Verde.

Pero Uruguay no ha sido la única selección que ha decepcionado en este Mundial. Países Bajos, con Ronald Koeman al frente, se quedó en dieciseisavos de final tras ser incapaz de superar a Marruecos. Además el combinado neerlandés fue muy inferior durante todo el encuentro a los Leones del Atlas y en la tanda de penaltis se hizo justicia con la selección que había desplegado un mejor juego en los 120 minutos anteriores.