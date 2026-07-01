Messi, cuestión de Estado

El argentino es considerado un ídolo en Cabo Verde, el país al que se medirá el próximo 4 de julio. El presidente caboverdiano José María Neves, apostó por rendirle un homenaje en el que se le entregaría una camiseta de los Tiburones Azules

Messi está demostrando en este Mundial 2026, el sexto en su carrera, que ni mucho menos ha venido a la cita de Estados Unidos, México y Canadá, para hacer turismo y 'arrastrarse' por los terrenos de juego. Messi está siendo el líder absoluto de Argentina y firmando seis goles de los ocho que ha marcado la albiceleste en la fase de grupos, está dispuesto a que su país sume su segundo Mundial consecutivo.

Con una primera fase brillante para Argentina y por supuesto para Leo Messi, los de Lionel Scaloni se medirán a Cabo Verde el próximo 4 de julio en los dieciseisavos del Mundial. Los 'soldados' de Leo Messi tratarán de superar a una Cabo Verde que ha sido una de las revelaciones de la fase de grupos del Mundial ya que encuadrados en el grupo H, junto a España, Uruguay y Arabia Saudí, terminaron en segunda posición tras sumar tres empates y habiendo encajado solo dos goles. Pero en Cabo Verde saben que enfrentarse a Argentina y especialmente a Leo Messi, es digno de homenaje hacia el jugador de Inter Miami.

La decisión del presidente de Cabo Verde con Leo Messi

El presidente de Cabo Verde, un país que apenas supera el medio millón de habitantes, José María Neves, tiene un 'plan' para mostrar los debidos respetos a Leo Messi antes de intentar la complicada gesta de eliminar a Argentina. Tal y como comentó el propio José María Neves, la idea del presidente de Cabo Verde es hacerle llegar a Messi una camiseta de la selección de Cabo Verde con el número 10 y el nombre del ídolo argentino: "Le regalaremos una camiseta de Cabo Verde con el número 10 y su nombre. Será un reconocimiento al mejor jugador del mundo".

José María Neves no esconde la admiración que siente hacia Leo Messi, sentimiento que según apuntó el presidente caboverdiano, comparte casi todo el país: "Messi es un grande, es muy respetado en Cabo Verde. Para nosotros es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección del fútbol. Es una honra enfrentarlo".

A pesar de esta admiración, José María Neves no esconde que superar a Argentina sería todo un premio para Cabo Verde: "Sería un gran premio para nuestro pueblo. Superar todos nuestros límites. Si Cabo Verde le gana a Argentina, podríamos decir que ya ganamos la Copa del mundo. Sería la consagración ante el mundo".

José María Neves, presidente de Cabo Verde, orgulloso de los Tiburones Azules

En declaraciones a Super Deportivo Radio, José María Neves habló de cómo Cabo Verde está superando sus límites en este Mundial: "En primera medida, estamos orgullosos por el desempeño que estamos teniendo en la Copa del Mundo. Tenemos una selección que representa al pueblo caboverdiano con mucha resiliencia. No estamos acostumbrados a superar nuestros propios límites y en esta Copa del Mundo lo estamos logrando".

Por último y en relación a su homólogo argentino, el presidente Javier Milei, José María Neves apostó por un encuentro para establecer vínculos: "Me gustaría tener una buena relación entre los países. No lo conozco personalmente, sería un gusto poder saludarlo y establecer vínculos".

Horario y dónde ver en tv el Argentina - Cabo Verde del Mundial

El duelo entre Argentina y Cabo Verde se celebrará el próximo 4 de julio a partir de las 00:00 horas, es decir, justo en la media noche del viernes al sábado. El choque se disputará en Hard Rock Stadium de Miami y podrá seguirse en televisión a través de La 1 de Televisión Española, DAZN y Movistar Plus+. Además en ESTADIO Deportivo podrá leer la crónica del duelo entre Argentina y Cabo Verde a primera hora de la mañana.