Gerard Deulofeu, la gran sorpresa junto a Álex Moreno

El catalán, que lleva sin disputar un partido oficial desde enero de 2023 por unas complicaciones tras ser operado de la rodilla, ha sido el invitado especial del Campus Álex Moreno, donde trató con los más pequeños su carrera como profesional y su anhelo de volver a sentirse futbolista cuanto antes

Sigue exprimiendo Gerard Deulofeu un verano que en principio se antoja fundamental para su futuro como futbolista. Sin embargo, lo hace el catalán lejos de los terrenos de juego o, al menos, exprimiéndose al máximo para tratar de conseguir su sueño: volver a sentirse futbolista.

Pese a que en los últimos meses se ha podido ver a Deulofeu trabajando en las instalaciones de Udinese tratando de recuperarse de su lesión, lo cierto es que su verano no está siendo aparentemente el de un futbolista sin equipo y que lleva años sin jugar. Concretamente, desde enero de 2023, cuando el catalán sufrió una grave lesión de rodilla con el Udinese.

Desde entonces, Deulofeu ha vivido una auténtica pesadilla, y no sólo por la recuperación de una lesión que de primeras se antojaba complicada, pero asumible. Lo más complicado vino después, cuando la aparición de ciertas complicaciones agravaron de manera notable todo el proceso, viéndose obligado a pasar nuevamente por el quirófano debido a una infección que afectó a la articulación y provocó daños en el cartílago.

Gerard Deulofeu disfruta del verano junto a su familia y amigos

Desde entonces, Deulofeu lucha por conseguir volver al verde, viendo cómo su contrato con Udinese finalizaba, algo que no ha impedido al conjunto italiano seguir a su lado, ayudándolo en la recuperación. Y es que el proceso para intentar volver está siendo uno de los más largos que se recuerdan en el fútbol europeo, estando la duda ahora si lo conseguirá.

Mientras tanto, Deulofeu se ha apoyado en todo momento de su familia, viviendo un verano en el que ha disfrutado de su mujer e hijos, así como de familiares y amigos. En las últimas semanas, de hecho, ha tenido tiempo para aprovechar de unos días junto al mar en Ibiza, así como de visitar a su amigo y excompañero en la cantera del FC Barcelona Álex Moreno, actual jugador del Girona.

Deulofeu ha sido el invitado especial del Campus Álex Moreno en el Municipal de Vilafranca

De hecho, junto a Álex Moreno, el catalán ha sido la gran sorpresa del Campus Álex Moreno, que en su décima edición hizo las delicias de los más pequeños. Llevado a cabo en el Municipal de Vilafranca desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 3 de julio, Deulofeu fue el invitado especial de la décima edición del Campus Álex Moreno, donde los presentes pudieron preguntarle sobre su trayectoria profesional y conocer un poco más de su persona y el fútbol profesional.

Una forma diferente de seguir disfrutando del fútbol para un Gerard Deulofeu que no acaba de tenerlas todas consigo, a pesar de que las últimas sensaciones habían sido bastante positivas. Las imágenes de sus entrenamientos en Italia volviendo a ejercitarse sobre el césped y realizando ejercicios con balón despertaron la ilusión de los aficionados al fútbol, tanto en Italia como en España, aunque todo sigue en el aire al respecto.

La vuelta de Gerard Deulofeu, entre la incógnita y su sueño de volver a sentirse futbolista

En Italia mantiene el cartel, donde los rumores lo colocan de nuevo en Udinese si finalmente acaba de superar sus problemas físicos. La relación entre el club y Deulofeu sigue siendo excelente, por lo que muchos lo colocan como el movimiento ideal para el futbolista. Pese a ello, no hay nada oficial. En LaLiga, donde a Deulofeu le encantaría volver a jugar, lo tiene complicado.

A sus 31 años, el principal objetivo de Deulofeu es volver a jugar un partido oficial, algo que parecía inalcanzable hace meses. Tras más de mil días alejado de los terrenos de juego, todo parece que ahora está más cerca, aunque este verano resultará clave.