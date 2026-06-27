Barcelona y Deportivo se vuelcan con Venezuela tras los terremotos

La Fundación Barça dona 100.000 euros y activa una campaña solidaria, mientras el club coruñés convierte Riazor en punto de recogida de ayuda humanitaria tras la tragedia que azota al país sudamericano por los seísmos sufridos

El fútbol español ha reaccionado ante la emergencia humanitaria provocada por los terremotos en Venezuela. FC Barcelona y Deportivo A Coruña han puesto en marcha iniciativas solidarias para ayudar a la población afectada.

El club azulgrana ha anunciado una aportación inicial de 100.000 euros a través de su Fundación, mientras el Deportivo ha habilitado el estadio de Riazor como punto de recogida de productos de primera necesidad para las víctimas.

El Barcelona activa una campaña extraordinaria por Venezuela

El FC Barcelona ha movido ficha a través de su Fundación para responder a la tragedia que vive Venezuela. La entidad azulgrana ha abierto una campaña extraordinaria de captación de fondos destinada a reforzar la ayuda humanitaria sobre el terreno.

La primera medida será una aportación inicial de 100.000 euros. Ese dinero se canalizará mediante organizaciones humanitarias con las que la Fundación Barça colabora habitualmente y que trabajan en asistencia de emergencia, protección a la infancia, alimentación, salud, educación, agua potable y apoyo a personas desplazadas.

El club ha querido dirigir el llamamiento a toda su comunidad: socios, socias, peñistas, aficionados, empresas y ciudadanía. La intención es que la respuesta no se limite a una donación institucional, sino que se convierta en una campaña amplia alrededor del barcelonismo.

La infancia, en el centro de la ayuda azulgrana

La Fundación FC Barcelona ha situado la protección de la infancia y de las familias más vulnerables como eje de su respuesta. En una catástrofe de estas dimensiones, los niños y adolescentes suelen quedar entre los colectivos más expuestos, tanto por la falta de recursos básicos como por la interrupción de servicios esenciales.

Por eso el Barça quiere que los fondos lleguen a entidades con experiencia, capacidad operativa y presencia real en Venezuela. Ese punto resulta clave para evitar que la ayuda se quede en un gesto simbólico y garantizar que las aportaciones se transformen en apoyo directo.

La campaña también tendrá una vía cotidiana para quienes acudan a las instalaciones del club. A partir del 1 de julio, el Barcelona incorporará un mecanismo de redondeo solidario en distintos puntos de venta. Quienes realicen una compra podrán añadir una aportación voluntaria, que irá destinada íntegramente a las acciones humanitarias vinculadas a la emergencia venezolana.

El Deportivo convierte Riazor en punto de recogida

El Deportivo A Coruña también se ha volcado con Venezuela. A través de su Fundación, el club coruñés ha habilitado el estadio Riazor como punto de recogida de ayuda humanitaria para canalizar donaciones ciudadanas durante el fin de semana.

El punto de entrega está situado en el acceso al estadio por la grada de Pabellón, junto a la DéporTienda. La recogida está prevista este sábado hasta las 18.00 horas y el domingo de 10.00 a 15.00 horas.

El club ha pedido que las donaciones se centren en productos concretos para que la ayuda sea lo más útil posible: ropa en buen estado, especialmente infantil; medicamentos de primeros auxilios sin abrir, como guantes, gasas, apósitos o alcohol; alimentos no perecederos; y pañales, tanto infantiles como para adultos.

El vínculo venezolano también toca al Deportivo

La solidaridad del Deportivo tiene además un componente emocional añadido. El club coruñés mantiene una relación especial con Venezuela, también por la figura de su presidente, Juan Carlos Escotet, nacido en el país sudamericano.

Ese vínculo refuerza la dimensión humana de una campaña que va más allá del deporte. No se trata solo de un gesto institucional, sino de una respuesta ante una tragedia que afecta de cerca a miles de familias venezolanas y también a una comunidad muy presente en España.

El fútbol español muestra su apoyo a Venezuela

Las iniciativas de Barcelona y Deportivo muestran una cara del fútbol que va más allá del deporte, la humana. En momentos de emergencia, los clubes tienen una capacidad de movilización que pocas instituciones privadas pueden igualar.

El Barça ha apostado por una respuesta económica y sostenida mediante su Fundación. El Deportivo ha activado una recogida inmediata de productos esenciales en Riazor. Dos caminos distintos, pero con un mismo objetivo: ayudar a Venezuela en uno de sus momentos más difíciles.

La tragedia ha puesto a prueba la solidaridad internacional y el fútbol español no ha querido quedarse al margen. Desde Barcelona y A Coruña, dos clubes con enorme impacto social han decidido transformar su institución en una herramienta de ayuda.