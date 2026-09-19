Jorge Martín, tras batir a Marc Márquez, avisa sobre el favorito: "Va a ir a todo o nada, a él le da igual"

Martín ve a Pedro Acosta como claro candidato a ganar este domingo en el Gran Premio de Austria de MotoGP

Jorge Martín vuelve a ser el líder del Mundial de MotoGP después de remontar en el circuito de Red Bull Ring desde la séptima posición en un electrizante sprint. El piloto madrileño aprovechó el gran error de Pedro Acosta, que se cayó cuando iba solo en cabeza y destacado, aunque no pudo sacar una gran ventaja a Marc Márquez, que acabó segundo en Austria.

El piloto de Aprilia había dejado en la previa dudas sobre su brazo, pero desde el viernes ha demostrado que eso no es un problema para él y, de hecho, en la mañana de hoy lograba la pole. Márquez lo adelantó de inicio y Acosta al ilerdense. Un toque del madrileño con Marc lo retrasó, pero fue remontando posiciones hasta alcanzar la segunda plaza. Se conformaba con eso, pero llegór el erro de Acosta...

"He salido bien, pero sí que es verdad que, cuando me ha pasado -Marc Márquez- yo he perdido muchísimas posiciones. A raíz de ahí he intentado no perder la concentración. He empezado a cometer algún error, algún verde, pero estaba muy enfocado, con hambre, que se dice. Iba quitándome casi uno por vuelta. Sí que es verdad que cada vez que llegaba a Bezzecchi y a Marc costaba más pasarles, pero iba con todo. Tenía esa rabia de la primera vuelta y estoy muy contento de haber ganado. Está claro que sin la caída de Pedro no hubiese ganado, porque ahora mismo es el que está un pelín por encima. Pero tenía una velocidad increíble y estoy muy contento", explica el piloto de Aprilia, feliz por lo logrado, que le deja como líder del Mundial con tres puntos de ventaja sobre Marc Márquez.

Martín sorprendía con su agresividad, cuando suele ser un piloto más moderado en comparación, por ejemplo, como Acosta o Marc Márquez, pero asegura que se debe a la rabia que tenía por haber fallado en el inicio. "Hoy he disfrutado mucho de la carrera. Está claro que esa rabia de haber perdido tantas posiciones me ha hecho ir al ataque máximo. Cuando otras veces quizás soy más conservador, hoy he dicho: 'Voy a sacar todo lo que tengo en la guantera'. Y he ido a tope. No esperaba llegar hasta Marc, la verdad, pero vuelta a vuelta veía que tenía más que el resto. (...) Esa rabia ha salido cuando he perdido esas posiciones, más que por el adelantamiento en sí, pues seguía segundo, ha sido en el cambio de dirección. Para no perder posición he intentado hacerlo igual de rápido, casi me caigo y ahí ha sido cuando he perdido más", explicaba el madrileño.

Martín tuvo problemas con los neumáticos

El piloto de Aprilia avisaba, no obstante, que al final tuvo problemas con los neumáticos, algo que podría afectarle mañana si vuelve a ser tan agresivo. "Tenía que ir gestionando porque la goma no llegaba bien hasta el final. Incluso gestionando he llegado al límite, así que veremos mañana", avisaba.

En este sentido, para la carrera del domingo, tiene claro que el favorito es Pedro Acosta, pese a tener él la 'pole'. El murciano, de no haberse caído, habría ganado el sprint este sábado. "Creo que Pedro tiene un puntito más. Si soy capaz de seguirle hasta el final, será bueno. Y aparte creo que él va a ir a todo o nada, a él le da igual. Al final, yo también tengo que pensar en otras cosas", reflexiona Jorge Martín.

Lo que parece claro es que el madrileño va a más con su moto y ya es la baza de Aprilia para el Mundial, ya que Bezzecchi, pese a no fallar, ha acabado por detrás de los dos españoles y sigue cediendo puntos en la lucha por el campeonato. "Voy construyendo esa experiencia con la Aprilia. Cada vez espero que sean menos los circuitos que se me atraganten, más que nada porque quedan muy pocos. Pero me noto en un buen momento, con complicidad con la moto y con el equipo. Y eso, al final, se nota luego en la pista", confirmaba.