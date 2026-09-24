Carlos Sainz recibe el paquete sorpresa de Williams esperado para Bakú: "El coche se siente más rápido"

El madrileño ya ha completado sus dos primeros libres de entrenamiento en el Gran Premio de Azerbaiyán y tiene pocas opciones de sumar este fin de semana según sus registros

Carlos Sainz ha comenzado con mal pie en Bakú en cuanto a resultados se refiere. El madrileño tuvo problemas con los frenos en la primera sesión de entrenamientos libres hasta el punto de que llegaron a incendiarse. Eso sí, pese a ello, logró el duodécimo mejor crono.

Horas más tarde tuvo lugar la segunda sesión y esta vez tan sólo pudo lograr el decimoséptimo mejor tiempo de la parrilla, mientras que su compatriota Fernando Alonso firmó el vigésimo segundo crono.

Hasta aquí, un día más en la oficina del piloto de Williams. Sin embargo, la frustración del ex de Ferrari se ha visto ampliada porque llevaba meses esperando el paquete de mejoras que para este fin de semana en Azerbaiyán le ha preparado el equipo británico.

Y en palabras del propio Sainz "no hay demasiadas sorpresas" como para lanzar las campanas al vuelo. Tras la primera sesión, así explicó Carlos el asunto: "En realidad, el problema vino de un fallo con la radio. Perdimos la comunicación y, cuando entré en boxes, los mecánicos no estaban preparados para que entrase porque no teníamos radio. Por eso los frenos se incendiaron".

"Cuando estuve en pista, tanto en la FP1 como en la FP2, sentí que era un paso adelante y conseguimos ser más competitivos que en los últimos fines de semana", ha subrayado.

Un chasis notablemente aligerado y numerosos cambios aerodinámicos son las principales novedades de un paquete que James Vowles ha llegado a presentar como un coche "casi completamente nuevo".

"El coche se siente un poco más rápido, definitivamente. Pero estábamos tan lejos que, aunque hayamos traído una actualización tan grande, todavía parece que estamos recuperando mucho terreno", reconoció tras la FP2.

"No hay grandes sorpresas en términos de ritmo, como ya prometí. Es un paso adelante. Pero si queremos pasos más grandes, tendremos que esperar al año que viene", ha recalcado.

Sainz pone la Q2 como objetivo de Williams en Bakú

Dicho esto, la tabla de tiempos terminó con un decimoséptimo puesto suyo y un decimosexto de su compañero Alex Albon, por lo que sumar este fin de semana se antoja nuevamente complicado.

No obstante, Sainz prefiere ir paso a paso y centrarse en la 'Qualy' primero: "Quizás podamos intentar entrar en Q2 con un poco más de facilidad y ver si podemos luchar con algunos coches allí. Pero va a ser difícil".

"Venimos de algunas carreras en las que caíamos con un coche en Q1 e incluso estábamos por detrás de Aston Martin algunas veces. Así que un gran paso ya sería estar peleando alrededor de la Q2", ha manifestado el madrileño.

Mercedes avisa desde el jueves

El inglés George Russell (Mercedes) -segundo en el campeonato- ha marcado el mejor crono este jueves en los dos entrenamientos libres que se han disputado para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito urbano de Baku. Y su compañero y líder del Mundial, el italiano Andrea Kimi Antonelli, terminó segundo en la segunda sesión.

Además de los pilotos de la escudería, especialmente fuerte y con ritmo se ha visto al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que viene de ser segundo en Madrid y que marcó el tercer crono de la jornada.