Fernando Alonso, sancionado nada más empezar en Bakú y con problemas de motor

El asturiano se enfrenta a su enésimo infierno en Aston Martin con el Gran Premio de Azerbaiyán. Los dos primeros entrenamientos libres han sido para olvidar

Fernando Alonso ya ha tenido la primera avería de su AMR26 en Bakú.IMAGO

Aston Martin ha confirmado nada más llegar a Bakú, donde este fin de semana se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán, el cambio de varios componentes de las unidades de potencia de los coches tanto de Fernando Alonso como Lance Stroll.

Dicha decisión conllevan penalizaciones en la parrilla de salida para ambos pilotos, por lo que las opciones de puntuar, salvo hecatombe, se han reducido a la más mínima expresión tanto para el asturiano como para el canadiense.

En el caso de Alonso, el equipo ha montado un nuevo motor de combustión interna (ICE), un nuevo turbocompresor (TC) y un nuevo PU-ANC, superando el límite de componentes permitido para la actual temporada. Además, el asturiano estrena un nuevo sistema de escape, aunque este elemento se encuentra dentro de la asignación reglamentaria y no supone ninguna penalización.

Stroll, por su parte, ha incorporado un nuevo turbocompresor (TC), una nueva batería (ES), una nueva centralita electrónica (CE) y un nuevo PU-ANC, excediendo también el número de componentes permitidos por el reglamento de la FIA.

Aunque los organizadores del certamen no han detallado el alcance exacto de las penalizaciones, la experiencia dice que tendrán que salir desde la parte trasera de la parrilla este sábado.

Así fue el primer libre en Bakú

El inglés George Russell (Mercedes) -segundo en el campeonato- marcó el mejor tiempo este jueves en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku.

Lo hizo en un minuto, 45 segundos y 387 milésimas, exactamente cuatro décimas menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y con una ventaja de 404 milésimas sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcó el tercer crono de la sesión; al igual que los anteriores, con el neumático blando.

Mercedes), líder destacado del Mundial, con 292 puntos, 81 más que su compañero, que rodó menos que el resto -se perdió los últimos 35 minutos, debido a un problema hidráulico y sólo dio nueve vueltas-, marcó el quinto crono -a 87 centésimas, con el compuesto duro- y se inscribió quinto, un puesto por detrás del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) -a 437 milésimas de Russell-, en la tabla de tiempos.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) -con problemas, al principio del ensayo, con los frenos, que llegaron a incendiarse- y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron la sesión -calurosa, pero esta vez sin el habitual viento en la capital de Azerbaiyán- con el duodécimo y el decimonoveno crono, respectivamente.

Así fue el segundo libre en Bakú

Horas más tarde tuvo lugar la segunda sesión y de nuevo fue el británico George Russell quien marcó el mejor tiempo con un minuto, 43 segundos y 347 milésimas, exactamente 552 menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli -líder destacado del Mundial, con 292 puntos, 81 más que el inglés- y con 827 sobre el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que marcó el tercer crono de la sesión; al igual que los anteriores, con el neumático blando.

Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso acabaron la sesión con el decimoséptimo y el vigésimo segundo crono, respectivamente.

La sesión se vio interrumpida a falta de 41 minutos y durante diez minutos a causa del accidente, sin lamentar daños mayores, del debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB), que se tocó contra las barreras de protección entre las curvas 8 y 9 de las veinte que tiene la pista de la capital azerbaiyana.

Una vez reanudada la circulación, todos probaron, con el blando, a una vuelta. Instantes en los que se marcaron los mejores tiempos de la sesión; que, a la postre, fueron los mejores de la jornada. Antes de efectuar simulación de carrera.

Los ensayos se completarán este viernes, horas antes de la calificación; que ordenará la formación de salida de la carrera del sábado. Prevista a 51 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros.

El papel de Carlos Sainz y Fernando Alonso este jueves

El primer día en Bakú ha sido especialmente duro para los españoles. Carlos Sainz ya había avisado de que ni siquiera el importante paquete de mejoras de Williams garantizaba escapar de la Q1 y, de momento, la pista le dio argumentos: los dos coches de Grove acabaron 16º y 17º.

Peor le han ido las cosas a Fernando Alonso, quien no ha llegado a terminar el día por culpa de una fuga de aceite en la unidad de potencia. El AMR26 se enfrenta, además, a uno de los escenarios que peor encajan con sus características.