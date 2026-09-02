Lothar Matthäus, ex del Bayern: "Lo de Musiala lo conocía el club desde hace siete u ocho meses; no sólo el presidente y el médico, lo sabía todo el equipo"

El internacional alemán Jamal Musiala tampoco entró en la lista del Bayern para la Copa y aún no ha debutado esta temporada tras sufrir los dos desvanecimientos

El internacional alemán Jamal Musiala regresó el pasado jueves a los entrenamientos del Bayern Múnich después de sufrir dos desvanecimientos en sendos partidos de preparación que obligaron a ser prudentes y a recomendarle un descanso.

El jugador no entró en la convocatoria, tampoco lo ha hecho para el duelo de Copa de este miércoles y aún es duda de que vaya a reaparecer esta semana, ya que después llega el parón de selecciones y podría servirle para recuperarse completamente.

Sin embargo, ese percance levantó la voz de alarma. El club bávaro se apresuró a señalar que conocía el problema y sabía la causa que le había llevado a esa situación. Entonces reveló que la joven estrella alemana padecía problemas neurológicos.

El problema de Musiala, por un cambio de medicación

Fue el propio jugador el que se encargó de tranquilizar a los aficionados al asegurar que parecía una disfunción neurológica que hacía que tuviera esporádicamente episodios similares a la epilepsia, pero con menor intensidad. Y que los dos desvanecimientos en un lapsus de tres días se debían, simplemente, a un cambio de medicación.

El club respaldó a su futbolista y su técnico, Vincent Kompany, declaró que mientras avanzara en el progreso no iba a hacer excesos. "En principio, las cosas van relativamente bien, Hoy entrenó de lleno con el grupo, pero todavía no estará en la convocatoria", señaló tras su incorporación.

"Ahora se está acostumbrando a un aumento de la medicación y está reaccionando bien ante ello. En algún momento volverá a la convocatoria y jugará con toda normalidad. Las decisiones las tomamos en consenso con los expertos. Ahora está bien", añadía un Kompany que no desveló cómo sería su reaparición ni cuando podría volver a competir.

Kompany lo suple con Brown y Saibari

Kompany ha usado variantes para cubrir su baja y saldó con victorias sus primeros compromisos oficiales de la temporada. En la Supercopa contra el Dortmund jugó en su lugar Nathaniel Brown, que normalmente juega en el lateral izquierdo. Algo que repetiría ante el Stuttgart en la Bundesliga. Hoy, en la Copa Alemana ante el Vfl Osnabrück, el que ha jugado ahí ha sido Ismael Saibari, mientras que Brown volvía al lateral y daba descanso a Alphonso Davies.

La tranquilidad con la que el Bayern ha llevado todo el caso contrasta con la alarma que produjeron sus desvanecimientos. Y, según el exinternacional Lothar Matthäus, éste es el mejor ejemplo de buena gestión y de la cohesión que hay tanto en la cúpula como en el vestuario del club bávaro

"El club conocía el problema desde hace siete u ocho meses. Pero no sólo lo sabían el presidente y el médico. Lo sabía todo el equipo y no se filtró nada", asegura Matthäus en el programa Sky 90, donde valora como se ha llevado todo el caso hasta desembocar en la situación actual.