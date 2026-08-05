Asllani, la alternativa del Barça a Julián Álvarez, a punto de fichar por otro club

El FC Barcelona sigue buscando alternativas por si no consiguen fichar a Julián Álvarez, pero ahora se quedan sin uno de los nombres en su agenda, que está a punto de completar su traspaso a un club europeo

Este mercado de fichajes se está caracterizando por la apuesta por los jóvenes talentos. Por ello, el FC Barcelona ha puesto sus ojos en Fisnik Asllani, de 23 años, como 'plan B' por si finalmente no logran completar el fichaje de Julián Álvarez. Deco ha viajado esta mañana a Madrid para volver a intentarlo pero el Atlético de Madrid no está dispuesto a dejarle salir. Además, están muy cerca de quedarse también sin la opción preferida para la delantera.

El Barça ha estado estudiando el fichaje de Asllani para reforzar la delantera, con la posible marcha de Ferrán Torres acechando a su plantilla y la incorporación de Julián Álvarez siendo cada vez menos viable. Sin embargo, el jugador que ha destacado en el Hoffenheim está a punto de fichar por el RB Leipzig, dando un gran salto a Europa.

El RB Leipzig apura para cerrar el fichaje de Asllani y ya llegan a un acuerdo

A pesar de que el Barça ha tocado a su puerta, Asllani tiene otros planes y pasan por la Bundesliga. El jugador alemán, también nacionalizado kosovar, no cambiará de competición, pero sí de equipo de cara a la próxima temporada. El delantero y el Leipzig ya han llegado a un acuerdo para su traspaso, dejando millones en Hoffenheim para hacerse con un joven muy destacado.

Tal y como adelanta la prensa germana, el equipo de las bebidas energéticas ya ha llegado a un acuerdo con el jugador, que ha dado el 'sí' a un club de Champions. Por ello, los bávaros pagarán su cláusula de rescisión, tasada en 29 millones de euros. Un alto precio que demuestran que confían en la explosión del jugador de 22 años, que ha anotado diez goles y repartido nueve asistencias en los 33 partidos que ha disputado el pasado curso.

El FC Barcelona se queda sin otra de sus opciones por si no consiguen el fichaje de Julián Álvarez

Este acuerdo se hará oficial una vez que el RB Leipzig de salida a otros jugadores y pueda inscribir al delantero centro, pero el Hoffenheim ya da pistas de su salida y le ha permitido no viajar en las convocatorias para los partidos de pretemporada. Por ello, el FC Barcelona se queda sin su principal alternativa para la delantera tras la marcha de Lewandowski, la posible salida de Ferrán Torres y la complicada operación con Julián Álvarez.

Pero Asllani no ha sido la única opción que se le escapa al club catalán. También se habían interesado en el fichaje de Eli Junior Kroupi, pero el Bournemouth no quiere darle salida a la vez que llegan grandes ofertas de otros clubes.

El Leipzig apuesta por Fisnik Asllani ante la posible salida de Diomande al Real Madrid

Esta apuesta del Leipzig también se ve motivada por la posible salida de Yan Diomande, negociando con el Real Madrid por su salida. Los terceros clasificados de la pasada temporada de la Bundesliga son conscientes de que lo más probable en este mercado de fichajes es que pierdan a una de sus grandes joyas. Por eso, buscan a otro talento joven para liderar su proyecto en ataque. Y lo encuentran en un delantero centro de 1,90 que deja grandes cifras goleadoras.