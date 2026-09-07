La situación de Carlos Espí, jugador del Real Madrid

El delantero apenas ha disputado 22 minutos en lo que va de temporada en LaLiga EA Sports pero con un gol y otro anulado, ha demostrado que tiene capacidad para ser más importante. Las rotaciones con la aparición de la Champions League y cuatro encuentros en 12 días podrían su situación

El Real Madrid firmó el pasado viernes su primera derrota de la temporada en LaLiga. Este tropiezo de los de José Mourinho ante el Real Betis, propició que casi 48 horas después, el Barcelona de Hansi Flick les sacase tres puntos en el liderato de Primera. El Real Madrid lo intentó de todas las formas posibles ante el Real Betis y logró marcar pero el VAR anuló el tanto de Carlos Espí por fuera de juego.

Precisamente el que fuese delantero del Levante y que se ha convertido en uno de los fichajes más sorprendentes de este verano en el Real Madrid por la manera en la que se produjo, está aprovechando casi cualquier oportunidad que le da José Mourinho de contar con minutos. De momento no están siendo las esperadas teniendo en cuenta el rendimiento del delantero de 21 años.

La complicada situación de Carlos Espí en el Real Madrid

Carlos Espí contó en pretemporada con varias oportunidades de la mano de José Mourinho en el Real Madrid. El delantero nacido en Tavernes de Valldigna no las desaprovechó y en los 150 minutos con los que contó en el verano del Real Madrid marcó dos goles ante Schalke 04 y Ferencvaros, demostrando así que estaba preparado para ser importante.

Este buen puñado de minutos de Carlos Espí podría hacer presagiar que en Liga contaría con más oportunidades de las que en principio se podría prever de un delantero que llegó para suplir la salida de Gonzalo al Fulham de Álvaro Arbeloa. Después de cuatro jornadas de LaLiga EA Sports, Carlos Espí apenas suma 22 minutos con la participación en tres de los cuatro choques que hasta el momento ha disputado el conjunto blanco.

Carlos Espí pide más minutos en el Real Madrid

A pesar de contar con muy pocos minutos en el estreno liguero del Real Madrid, el delantero que el pasado curso vistiese los colores del Levante ha sabido aprovechar las oportunidades. En la primera jornada ante el Espanyol entró a falta de 10 minutos para el final y terminó marcando el gol que le dio el triunfo a los de José Mourinho. Con su gol, Carlos Espí demostró que es un delantero de área, un caza goles de los que hacía tiempo el Real Madrid no tenía, quizás desde Joselu.

Carlos Espí celebrando su gol, anulado, ante el Real Betis

Además de ese tanto ante los pericos, Carlos Espí dispuso de otra gran ocasión en la siguiente jornada ante la Real Sociedad que Álex Remiro evitó que supusiese un nuevo tanto en su cuenta personal. La acción la terminó Fede Valverde aunque todo quedó anulado por fuera de juego. El último aviso de Carlos Espí a José Mourinho y al Real Madrid de que si le da más minutos puede devolver la confianza con goles fue el pasado viernes ante el Real Betis y el tanto que solo el VAR con la tecnología del balón, pudo terminar anulando.

Carlos Espí, a la sobra de Yan Diomande

Mourinho no suele ser un entrenador que se deje llevar por las imposiciones de mercado, es decir, jugadores por los que el Real Madrid ha pagado un importante montante económico y que por lo tanto deben jugar por delante de otros. Sin apunta a que esto sea lo que esté sucediendo con Yan Diomande.

El delantero de Costa de Marfil por el que el Real Madrid pagó 125 millones de euros ha participado en los cuatro encuentros de Liga (tres para Carlos Espí) y ha acumulado por el momento 83 minutos en el campeonato. Sin embargo el ex de Leipzig y Leganés aún no ha visto portería en lo que va de curso. En los tres partidos en los que Diomande y Carlos Espí coincidieron sobre el césped, en todos entró primero el costamarfileño.

Mourinho avala el potencial de Carlos Espí

En la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Real Betis, Mourinho fue cuestionado por el rendimiento de Carlos Espí a pesar de contar con muy pocas oportunidades en lo que va de temporada con el Real Madrid. El técnico luso dejó claro que es importante al tiempo que valoró su trabajo y potencial: "Obviamente, un chico que entra 10, 15 minutos y te hace un fantástico gol, que después no sé, puede ser que sea fuera de juego o no. Es un jugador importante para nosotros. No hemos sacado puntos como consecuencia de su trabajo, pero ha hecho su trabajo bien. Ha hecho su trabajo muy bien. Es un chico con gran potencial y siempre irá a mejor, porque además el potencial es humilde, es trabajador, quiere aprender. No podría estar más contento con el chico".

El carrusel de partidos del Real Madrid que puede darle más oportunidades a Carlos Espí

Con Carlos Espí tratando de tirar la puerta en el Real Madrid, el cuadro blanco tendrá en los próximo 12 días un total de cuatro encuentros hasta que se produzca el parón de selecciones a partir del próximo 20 de septiembre.

El Real Madrid empezará este carrusel con el duelo de Champions League ante el Inter, donde en el caso de jugar Carlos Espí, haría su debut en dicha competición. Le seguirán tres duelos de Liga ante Rayo, Elche y Atlético de Madrid en el Metropolitano. Si Carlos Espí cuenta con oportunidades en estos cuatro encuentros y es capaz de transformarlas en goles, dará un salto importante dentro de la rotación de Mourinho en el Real Madrid.