El Real Madrid despeja la incógnita con el estado de Cucurella

El lateral, que se tuvo que retirar con molestias en los gemelos en el partido ante el Real Betis en el Estadio de La Cartuja, se entrenó con normalidad este domingo en la primera sesión de cara al estreno en Champions League

El Real Madrid sufrió el pasado sábado su primera derrota en Liga y lo hizo en la visita al Estadio de La Cartuja para medirse al Real Betis. Los de Mourinho, que vieron como sufrían la anulación de un gol por fuera de juego y además Mbappé era incapaz de superar a un inconmensurable Álvaro Valles desde los once metros, se volvieron de vacío en su visita a la capital de Andalucía.

Lo peor para el Real Madrid, además de la derrota ante el Real Betis, fue la alerta que despertó la retirada a poco del final de Marc Cucurella. El internacional español abandonó el césped de La Cartuja con gestos de dolor y posteriormente las primeras exploraciones confirmaron que su sustitución había sido producida por molestias en los gemelos.

Las molestias de Cucurella quedan en nada y el Real Madrid respira

Con el Real Madrid pendiente de la evolución de Marc Cucurella, los blancos han realizado este domingo el primer entrenamiento después de la derrota ante el Betis. El Real Madrid descansó este pasado sábado y en la sesión de este domingo se ha podido ver a Marc Cucurella entrenando junto al resto de sus compañeros. Marc Cucurella ha completado la sesión de este domingo con total normalidad por lo que salvo un nuevo imprevisto, el lateral catalán estará disponible para Mourinho.

El Real Madrid prepara la vuelta a la Champions League con el regreso de Tchouaméni y Endrick

Con Cucurella entrenando al mismo ritmo que sus compañeros, el Real Madrid empezó a preparar este domingo el primer encuentro de la fase liga de una nueva edición de la Champions League. También hubo otras dos novedades importantes en la sesión de este domingo ya que tanto Tchouaméni, Endrick y Thiagp Pitarch, que han estado de baja en las últimas semanas, trabajaron también junto al resto del grupo.

El Real Madrid volvió este domingo al trabajo para preparar el partido de Champions League

A pesar de esta vuelta a la normalidad junto al resto del grupo, lo más normal sería que no estuviesen entre los elegidos para el partido europeo del próximo martes ante el Inter. El galo Ferland Mendy, los brasileños Rodrygo y Militao y Raúl Asencio siguen al margen de la plantilla con sus particulares procesos de recuperación.

El Real Madrid con notables ausencias para la Champions League

El portugués Bernardo Silva, el turco Arda Güler y el francés Eduardo Camavinga son bajas seguras por sanción. El centrocampista luso fue expulsado como jugador del Manchester City en la eliminatoria contra el Real Madrid, precisamente. Camavinga vio la roja en el duelo de vuelta de cuartos de final frente el Bayern Múnich igual que Güler.

Mourinho, por tanto, maneja varias opciones para cubrir la medular ante el Inter. Cuenta solo con Fede Valverde disponible por lo que debe recurrir a un plan B en el que puede estar presenta la posibilidad de incluir en la zona al inglés Jude Bellingham, adelantar, incluso, al defensa Dean Huijsen, o mirar a los jóvenes, como Jorge Cestero o el propio Sergio Martínez, el centrocampista fichado del Racing de Santander que fue incluido en la convocatoria del Betis aunque no ha debutado con el primer equipo. El último entrenamiento del Real Madrid antes de enfrentarse a uno de los ex equipos de Mourinho será el próximo lunes.