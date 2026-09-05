Sergio Martínez despierta la ilusión en el Real Madrid: "Es un chico súper maduro y sabe dónde está"

El ex del Racing de Santander ha debutado en el día de hoy con el Castilla y se ha llevado los elogios del técnico, Julián López de Lerma, consciente del potencial de su nuevo futbolista: "Hacer el partido que ha hecho sin apenas conocer a sus compañeros..."

Sergio Martínez ha debutado con el Real Madrid Castilla en el día de hoy, en el encuentro que enfrentaba al Juventud Torremolinos. El centrocampista ha sido suplente pero ha entrado justo al comienzo de la segunda parte, por Cestero. En este sentido, el ex del Racing de Santander no ha tardado en recibir elogios tras sus primeros minutos en partido oficial, aunque no haya sido con el equipo dirigido por José Mourinho.

Julián López de Lerma, entrenador del Real Madrid Castilla, ha valorado el partido que ha hecho Sergio Martínez, destacando su "capacidad, potencial y personalidad". De esta manera, el centrocampista sigue ganando enteros para debutar en los próximos encuentros con el primer equipo blanco, a las órdenes de José Mourinho, que le llamó para el duelo de ayer frente al Real Betis, aunque estuvo en el banquillo todo el choque.

Sergio Martínez se gana los elogios en su debut con el Real Madrid Castilla

En este sentido, el técnico del Real Madrid Castilla ha comentado sus sensaciones con el debut de Sergio Martínez: "Los 45 minutos con nosotros de hoy muestran el jugador que es, la capacidad que tiene, su potencial y, sobre todo, la personalidad. Hacer el partido que ha hecho sin apenas conocer a sus compañeros... Estamos contentos con él y sabemos que nos puede ayudar muchísimo durante el año".

Además, Julián López de Lerma cuenta con la opción de Sergio Martínez, que se unió recientemente a la discplina del Real Madrid: "Sergio ha llegado hace poquito al club y le han pasado muchas cosas muy rápido: ha estado con el primer equipo entrenando, ha ido convocado, ha debutado con nosotros... Pero bueno, teniendo una conversación con él, se ve que es un chico súper maduro y que sabe dónde está".

José Mourinho: "Sergio Martínez es un chico que tiene potencial"

Por su parte, José Mourinho valoró a Sergio Martínez y el plan con el jugador: "Se ha entrenado con el primer equipo dos días, nada más. No te puedo decir mucho más, pero, obviamente, antes de que el club lo fichara, sabiendo que no sería directamente jugador del primer equipo, también lo hemos analizado y hemos dado nuestra opinión sobre si podría llegar aquí algún día".

El técnico portugués del Real Madrid comentó que "es un chico que tiene potencial, que ya tiene una pequeña experiencia tanto en Segunda como, obviamente, en este primer partido de campeonato con el Racing. Tiene potencial, tiene que trabajar. Solo él podrá decirlo, pero yo puedo imaginar que el nivel de calidad y de intensidad aquí es diferente. Ya es un paso estar con nosotros".

Las opciones de Sergio Martínez en el primer equipo del Real Madrid

Sergio Martínez puede ser una de las sorpresas en el Real Madrid para el encuentro del próximo martes ante el Inter de Milán. José Mourinho no podrá contar, para la primera jornada de la UEFA Champions League, con Bernardo Silva, Camavinga ni Arda Güler por sanciones que arrastran del curso pasado. Por ello, el técnico portugués solo dispone de Fede Valverde como centrocampista natural, además de Jude Bellingham.

Además, cabe recordar que Tchouaméni sigue sin estar disponible, pendiente de evolución y siendo duda de momento para el debut en Champions League. De esta manera, la opción de Sergio Martínez, firmado hasta 2030, coge fuerza para entrar en la convocatoria de este martes, aunque puede parecer precipitado que el joven futbolista entre directamente en el once titular, a falta de la decisión que vaya a tomar José Mourinho.

Por el momento, José Mourinho ha demostrado la confianza que puede depositar en Sergio Martínez, que lo llevó convocado el encuentro que enfrentó al Real Madrid con el Real Betis el pasado viernes. Pese a no tener minutos, el centrocampista apunta a seguir entrando en dinámica de equipo, esperando una oportunidad que podría llegar en los siguientes partidos, sabiendo la cantidad de choques que hay a lo largo del curso.