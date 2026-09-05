El Real Madrid, pendiente del estado de Cucurella

El lateral izquierdo tuvo que ser sustituido a falta de dos minutos del final de partido ante el Real Betis. Todo apunta a una sobrecarga muscular en los gemelos. Los blancos debutan el próximo día 8 en Champions League ante el Inter

El Real Madrid se topó este pasado viernes con un gran Real Betis, que empujado por la afición en el Estadio de la Cartuja, terminó dejando los tres puntos en casa y además disfrutó de un decisivo Álvaro Valles. El guardameta ex de Las Palmas le paró un penalti a Mbappé cuando el partido llegaba a sus minutos finales. Precisamente en ese tramo final del partido, Mourinho se vio obligado a realizar un cambio para sacar del terreno de juego a Cucurella.

El lateral izquierdo del Real Madrid, como es habitual en su fútbol, había realizado un partido de mucho desgaste físico, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo con numerosas subidas por su banda. Al final este esfuerzo le terminó costando caro y tuvo que dejar el terreno de juego cuando el Real Madrid más necesitaba de su mordiente por el extremo zurdo.

La lesión de Marc Cucurella en el Real Madrid

Marc Cucurella disputó 88 minutos ante el Real Betis y según las primeras exploraciones, el lateral internacional con España podría sufrir solamente una sobrecarga a nivel de los gemelos. Teniendo en cuenta esta sobrecarga muscular, el Real Madrid espera que el catalán esté disponible para el debut en la fase liga de la Champions League que los de José Mourinho tendrán el próximo 8 de septiembre ante el Inter en el Santiago Bernabeú a partir de las 21:00 horas. Este partido, además de la vuelta de Mourinho a la Champions con el Real Madrid, supondrá el reencuentro del luso con uno de los equipos que ha dirigido en Europa.

Hay que tener en cuenta que Marc Cucurella, a excepción del debut en Liga del Real Madrid donde jugó un total de 26 minutos ante el Espanyol y el choque ante la Real Sociedad de la segunda fecha, el catalán ha sido titular en los dos partidos siguientes de LaLiga EA Sports, ante el Málaga y el último ante el Real Betis. Frente a los de Pellegrino Matarazzo, Cucurella disputó medio tiempo y entró en el descanso sustituyendo a Álvaro Carreras.

El momento de Álvaro Carreras y el peso físico del Mundial para Cucurella

Si el Real Madrid no consigue recuperar a Marc Cucurella para el debut en Champions League del próximo 8 de septiembre, José Mourinho podría tirar del que ha sido su recambio habitual en este arranque de campaña: Álvaro Carreras. El que fuese jugador del Benfica antes de recalar en el Real Madrid por 50 millones de euros, fue el titular ante Espanyol y Real Sociedad pero ha visto como Cucurella le ha ganado el puesto.

Carreras no participó ante el Málaga y este pasado viernes en La Cartuja disputó los dos minutos restantes tras suplir al catalán. Otro de los laterales izquierdo con el que cuenta el Real Madrid aunque de momento está fuera por una lesión en la cadera, es Mendy, que no juega desde el pasado mes de mayo.

Las molestias de Cucurella pueden ser comprensibles ya que el jugador del Real Madrid lo jugó absolutamente todo en el pasado Mundial con la Selección española de Luis de la Fuente por lo que el descanso a nivel competitivo no ha sido quizás el más adecuado para la exigencia física de su puesto.