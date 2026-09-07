El "duelo migratorio" de Cucurella, jugador del Real Madrid, según la psicóloga Lara Ferreiro

La conocida especialista en salud mental analizó en El Español la figura del jugador del Real Madrid y cómo ha podido afectarle su cambio desde Londres a la capital de España

Marc Cucurella fue uno de los primeros fichajes que el Real Madrid hizo oficial en el mercado de traspasos que se cerró el pasado 1 de septiembre. El lateral fue confirmado como nuevo jugador del Real Madrid cuando se encontraba en plena concentración con la Selección española de Luis de la Fuente y con la que terminó coronándose como campeón del Mundial.

Marc Cucurella dejaba atrás cuatro temporadas de éxito en el Chelsea y por tanto, la ciudad de Londres que siempre le acogió de la mejor forma, tanto a él como a su pareja e hijos. Precisamente este aspecto, el de la familia y la estabilidad en torno a ella, la conocida psicóloga Lara Ferreiro hizo un análisis de cómo Cucurella cuenta con ese pilar para afrontar su salida de Londres y llegada a Madrid con unos cimientos más estables.

La despedida de Cucurella del Chelsea y su llegada al Real Madrid

Marc Cucurella se despidió del Chelsea el pasado 27 de julio con una emotiva carta que publicó en sus perfiles oficiales en la que apelaba a cómo en Londres se había sentido en casa y además había disfrutado del amor de Stamford Bridge. "Gracias a este club y a sus altas expectativas, hoy puedo decir honestamente que Londres siempre será mi hogar y que tú siempre serás parte de mi historia. No olvidaré escuchar mi canción en el estadio, las noches mágicas en Stamford Bridge, los títulos que he ganado y todo el amor que me has mostrado. Ahora dejo el club siendo un hombre. Llegué a cumplir muchos de mis sueños gracias a ti, y quiero agradecerte por eso. Gracias a los entrenadores y al cuerpo técnico por todos los consejos que me dieron. Gracias a mis compañeros por todo lo que hemos vivido juntos. Nunca lo olvidaré. Y a todas las personas que trabajan en Cobham, que me hicieron sentir como si estuviera en casa desde el primer día. Realmente espero volver a ver al Chelsea donde pertenece y donde merece estar", afirmaba Cucurella en su despedida del Chelsea.

El duelo de Cucurella en su salida del Chelsea

Teniendo como base esta carta de despedida del Chelsea de Cucurella, la psicóloga Lara Ferreriro apuntaba a que estas palabras reflejaban el denominado "duelo migratorio futbolístico". Ya que cambios de ciudad como el que tuvo que afrontar Cucurella pueden llevar a sentimientos parecidos a los del duelo. En la frase de Cucurella en su despedida en la que afirmó: "Llegué aquí como un chico joven y me voy siendo un hombre", Ferreiro percibe una "muestra de identidad evolucionada mediante experiencias".

El papel de la familia para la adaptación de Cucurella

La llegada de Cucurrella al Real Madrid también tuvo cierta polémica porque el jugador se había formado en la cantera del Barcelona e incluso había llegado a debutar en el primer equipo. La familia del lateral del Real Madrid también tiene fuertes vínculos con la propia ciudad catalana pero a pesar de ello siempre han apoyado a Cucurella en su decisión de llegar a la capital de España.

Claudia Rodríguez, pareja de Cucurella desde hace más de nueve años, es una "base segura" para el jugador del Real Madrid ya que le ayudaría a afrontar los cambios que suponen su llegada al club blanco. "Desde una perspectiva psicológica, dispone de varios factores protectores. No afronta este cambio como un joven que emigra por primera vez", destaca Lara Ferreiro.

El peso del Real Madrid en Cucurella

La psicóloga también trató de medir el peso que tiene el Bernabéu y la exigencia de la afición del Real Madrid que podría someter a Cucurella a un examen continuo: "En el Bernabéu cada error puede amplificarse, cada partido puede convertirse en un examen y cada mala actuación puede provocar un debate exterior que el futbolista deberá aprender a no convertir en debate interior".

Pero en cambio, la especialista en salud mental alude a a la receta que ayudará a Cucurella a superar la exigencia del Real Madrid y que no es otra que sentirse importante tanto para el entrenador como para el aficionado: "Si encuentra continuidad, percibe respaldo del entrenador, conecta con el vestuario y recibe reconocimiento del Bernabéu, el propio terreno de juego acelerará su sentimiento de pertenencia". De momento Cucurella ha participado en todos los partidos del Real Madrid en Liga y le arrebató la titularidad a Carreras a partir de la segunda jornada. Este próximo martes podría debutar en Champions League con la camiseta del cuadro blanco.