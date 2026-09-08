El reto de Mourinho en la Champions League con Vinicius, jugador del Real Madrid

José Mourinho afronta su primer partido de UEFA Champions League, ante el Inter de Milán, tras su regreso al Real Madrid. De esta manera, el técnico portugués apunta el objetivo de volver a sacar la mejor versión de Vinicius en una competición en la que ya ha dejado su sello, levantando la Copa de Europa en dos ocasiones

El Real Madrid arranca en el día de hoy su camino para conquistar la UEFA Champions League. El conjunto de José Mourinho se medirá al Inter de Milán en la primera jornada, que se disputará en el Bernabéu. El técnico portugués volverá a apostar por sus mejores jugadores, disponibles, en el once titular, en el que se espera que esté Vinicius. El brasileño vuelve a una competición como la Copa de Europa que le trae buenos recuerdos.

Sin embargo, Vinicius llega tras comenzar la temporada con luces y sombras. Ha destacado en el comienzo de LaLiga EA Sports firmando un gol y dos asistencias, contra la Real Sociedad y el Málaga. Además, provocó el penalti ante el Real Betis que pudo ser el empate de Mbappé en La Cartuja. Pese a ello, el brasileño no ha alcanzado su mejor nivel, con dificultades para irse de sus rivales, a diferencia de otras campañas.

El Bernabéu, pendiente de ver al mejor Vinicius

La Champions League vuelve al Bernabéu cinco meses después, desde el encuentro contra el Bayern de Múnich del pasado siete de abril, en el que Vinicius fue titular y disputó todo el choque. El brasileño se reencuentra con una afición necesitada de alegrías, tras lo ocurrido en las dos últimas temporadas. El '7' volverá a empezar de inicio, a falta de la decisión de José Mourinho, ante un Inter de Milán que no lo pondrá nada fácil.

Además, el Real Madrid llega tras el palo en LaLiga EA Sports, como fue la derrota ante el Real Betis en La Cartuja. José Mourinho sufrió su primera derrota en su regreso al conjunto blanco, por lo que el equipo llega al Bernabéu en el día de hoy con el objetivo de despejar dudas, con una afición que espera la mejor versión de sus futbolistas, entre ellos Vinicius, como se pudo ver anteriormente contra la Real Sociedad y Málaga.

Vinicius, con el objetivo en mente en la Champions League

El Real Madrid espera mejores noticias en la noche de hoy en el Bernabéu. De esta manera, Vinicius será uno de los encargados en liderar el ataque blanco. El brasileño viene de no tener su mejor día contra el Real Betis, el pasado viernes. El '7' estuvo sometido al buen nivel de Héctor Bellerín durante todo el partido de La Cartuja, incluso fue superado por Álvaro Carreras, que fue suplente, en el apartado de regates completados, con dos.

Vinicius tuvo presencia en el área del Real Betis, con 16 toques, pero le faltó acierto en los últimos metros. Pese a ello, fue clave provocando el penalti a favor del Real Madrid en la segunda parte, que finalmente falló Mbappé. El brasileño cambia hoy LaLiga EA Sports por la UEFA Champions League, una competición en la que ya ha podido ser determinante y dejar su sello de identidad, sobre todo en las ediciones 21/22 y 23/24.

Vinicius busca revancha con Mourinho en el banquillo

Vinicius busca revancha tras el desenlace de la pasada temporada de la UEFA Champions League para el Real Madrid. Los de Álvaro Arbeloa, por aquel entonces, se despidieron de la Copa de Europa por un global de 6-4 ante el Bayern de Múnich. En este sentido, el brasileño solo participó en una asistencia en el choque de vuelta, en el Allianz Arena, por lo que cuenta con una nueva oportunidad de hacer historia en la competición.

Tras dejar atrás los rumores sobre su salida del Real Madrid y firmar su renovación, Vinicius encara su novena temporada en el conjunto blanco con el objetivo de volver a ganar un título importante. Además, el brasileño es consciente de los problemas que han tenido anteriormente, como reconoció ayer lunes en el canal oficial del club: "Hace dos años que no lo hacemos bien. Nuestro primer objetivo es estar entre los ocho primeros".

Vinicius, al que le pusieron en duda su renovación con el Real Madrid, se mostró optimista de cara a la nueva temporada con el equipo de José Mourinho y sus expectativas con la nueva edición de la Copa de Europa, dónde parte el PSG como principal favorito: "Siempre ilusionados con la Champions. La temporada va a ser diferente a las dos últimas Champions y vamos a ganarla".