La fórmula que ha convencido a Vinicius para renovar hasta 2031 con el Real Madrid

El club blanco mejora su oferta hasta los 24 millones de euros netos por temporada y acerca posturas con el brasileño gracias a una combinación de variables, prima de fidelidad y nuevos derechos de imagen

El culebrón de la renovación de Vinicius Júnior entra en su recta final. Después de semanas de cierta tensión e incertidumbre entre el futbolista y el Real Madrid, las negociaciones han dado un giro decisivo y el acuerdo para ampliar el contrato hasta junio de 2031 está casi cerrado puesto que ya habría acuerdo verbal. La clave, según informa la Cadena SER, ha estado en una nueva fórmula económica diseñada por el club blanco que ha terminado convenciendo al internacional brasileño.

La entidad madridista ha decidido mejorar de forma significativa su primera propuesta salarial, elevando la oferta hasta los 24 millones de euros netos por temporada. Aunque la cifra sigue por debajo de los 30 millones que inicialmente reclamaba el jugador, la inclusión de importantes variables, una prima de renovación ligada a la finalización del contrato y una renegociación de los derechos de imagen han terminado por desbloquear una operación que hace apenas unos días parecía completamente rota.

El delantero ampliaría su contrato por cinco temporadas, con opción a una sexta, a cambio de una subida salarial y de aplazar el cobro del bonus de fidelidad que tenía que percibir en el 2027 a la finalización de su contrato.

La reunión que cambió el rumbo de la negociación

El punto de inflexión llegó este miércoles en Valdebebas. Allí se celebró una reunión considerada clave entre la cúpula deportiva del Real Madrid y los representantes del futbolista. José Ángel Sánchez, director general del club, y Juni Calafat, máximo responsable del área internacional de fichajes, encabezaron la delegación madridista en un encuentro destinado a reconducir unas conversaciones que atravesaban su momento más delicado.

De aquella cita no salió un acuerdo firmado, pero sí una aproximación definitiva entre ambas partes. El Real Madrid decidió mover ficha y mejorar considerablemente sus condiciones económicas, mientras que los representantes de Vinicius también suavizaron unas exigencias que habían generado una importante distancia en las últimas semanas.

De los 30 millones a una fórmula mucho más completa

La gran diferencia respecto a las primeras conversaciones no reside únicamente en el salario fijo. Vinicius aspiraba a percibir unos 30 millones de euros netos por temporada, una cifra que el Real Madrid nunca estuvo dispuesto a asumir como sueldo fijo. Sin embargo, el club ha encontrado una vía alternativa para acercarse a las pretensiones del brasileño sin romper su estructura salarial.

La nueva propuesta contempla un salario cercano a los 24 millones netos por campaña, al que se sumarían distintos incentivos por rendimiento, objetivos deportivos y títulos colectivos. A ello habría que añadir una importante prima de fidelidad que el futbolista percibirá al finalizar su nuevo contrato, aplazando así el bonus que inicialmente debía cobrar cuando expirase su vínculo actual, en 2027.

Esta fórmula permite repartir el esfuerzo económico los próximos años y, al mismo tiempo, satisface buena parte de las demandas del jugador.

Los derechos de imagen, otro punto decisivo

Uno de los aspectos que más tiempo ha ocupado durante la negociación ha sido el reparto de los derechos de imagen. Hasta ahora, Real Madrid y Vinicius compartían los ingresos derivados de este concepto al 50%. Sin embargo, el futbolista pretendía mejorar ese porcentaje aprovechando el crecimiento internacional de su marca personal tras consolidarse como una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

Las conversaciones también han servido para acercar posiciones en este capítulo, uno de los elementos que, junto a la mejora salarial y la prima de fidelidad, han terminado inclinando la balanza hacia la renovación.

El Arsenal esperaba cualquier paso en falso

Durante las semanas de mayor incertidumbre, el Arsenal permaneció expectante a la evolución de las negociaciones. El conjunto londinense llegó a trasladar su interés por hacerse con el delantero brasileño si las conversaciones con el Real Madrid terminaban rompiéndose definitivamente. Esa posibilidad llegó incluso a inquietar a la directiva madridista, que consideró prioritario recuperar el diálogo con el futbolista para evitar que el conflicto se prolongara hasta el verano de 2027.

Las posturas se han ido relajando con el paso de los días y el ambiente entre ambas partes es ahora mucho más optimista.

Solo falta el anuncio oficial

Con el entendimiento prácticamente sellado, el Real Madrid espera una rápida contestación con el visto bueno definitivo de Vinicius para cerrar todos los detalles del nuevo contrato.

La renovación ampliará el vínculo del brasileño hasta junio de 2031 y permitirá al club asegurar la continuidad de uno de los futbolistas más determinantes de su proyecto. A cambio, el brasileño verá recompensado su peso dentro del equipo con un salario galáctico que lo coloca en la estratosfera del fútbol mundial.