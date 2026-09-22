El CTA corrige a Martínez Munuera por su jugada más polémica en el Sevilla - Barça: "Pudo ser mejorable"

'Tiempo de revisión' analizó la acción en la que el trencilla valenciano detuvo el juego por lesión de Christensen cuando Félix Correia se quedaba solo ante Livakovic

Como viene siendo habitual desde la pasada temporada, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha publicado este martes un nuevo capítulo de 'Tiempo de revisión', espacio en el que se analizan algunas de las jugadas más polémicas de la jornada y la decisión de los árbitros en dicho momento, para respaldar dicha actuación o bien matizarla.

Y eso es lo que ha hecho en el caso de una jugada del Sevilla - Barcelona del pasado sábado que trajo cola, pues todavía con 1-2 en el marcador, el colegiado Martínez Munuera decidió parar el juego cuando Lucién Agoumé metía un pase filtrado que dejaba a Félix Correia en un mano a mano ante Livakovic al estar el Barcelona Christensen tendido sobre el terreno de juego tras lesionarse en un choque con Robbie Ure.

A juicio del CTA, el árbitro "tras esperar unos segundos, detiene el juego al pensar en una posible lesión grave", aunque reconoce que el valenciano no midió bien los tiempos ya que "el momento óptimo para detener el juego pudo ser mejorable" pues además el árbitro "pierde el contexto de la acción al interesarse por el jugador".

Esa jugada dio mucho que hablar, de hecho, en directo provocó un enorme enfado en la afición y las airadas protestas de Luis García Plaza desde la zona técnica. Aunque posteriormente en la sala de prensa prefirió no comentar nada acerca de la jugada: "No digo nada, opinad vosotros y decid lo que pensáis".

Minutos antes, con la tensión del momento y en la área técnica, las cámaras de Movistar+ captaron como a García Plaza se lo llevaban los 'demonios' por la decisión de Martínez Munuera de parar una jugada prometadora de gol. "No me jodas, hombre. O sea, la deja seguir. Y cuando ya metemos un pase de gol, es cuando pita. Estamos dando pases sin sentido, todo pases, y cuando damos el pase de gol, pita".

El CTA también reconoce que Kang-in debió ser expulsado

Además de la acción del Ramón Sánchez-Pizjuán, 'Tiempo de revisión' también se paró en el derbi madrileño, que tuvo mucha polémica. Una de ellas la de la posible expulsión del colchonero Kang-in Lee por una dura entrada a Fede Valverde. "¿Es tarjeta roja la entrada de Kang-in Lee? Kang-in Lee se lanza a cortar un avance de Fede Valverde. Impacto con los tacos en la pierna. Torsión de articulación, riesgo alto de lesión. Tiro libre directo y tarjeta roja. Error claro y manifiesto del árbitro, el VAR debió intervenir", expresó el CTA.Kang-in Lee pisó con los tacos el tobillo de Fede Valverde, quien, según el Real Madrid, terminó el encuentro con un esguince de grado 3. Miguel Ángel Ortiz Arias no mostró tarjeta al jugador surcoreano y el VAR no le indicó que debiera revisar su decisión.

En cuanto a la acción entre el 'Cuti' Romero y Jude Bellingham en ese mismo encuentro, sancionada con amarilla para el argentino después de la intervención del VAR, el organismo estableció que la entrada tenía "alta carga interpretativa", y el colegiado consideró "el pisotón como temerario".

"Balón dividido entre dos jugadores. Cuti Romero, tras jugar el balón, pisa la pierna de Jude Bellingham. Intensidad con alta carga interpretativa. Miguel Ángel confunde el sentido de la infracción. El pisotón se produce en el mismo incidente evaluado por el árbitro. El VAR le recomienda una revisión por confusión de identidad. En el monitor, el árbitro evalúa el pisotón como temerario. Tiro libre directo y tarjeta amarilla. El VAR acertó al intervenir por confusión de identidad", explicó.

El CTA también incide en que Ortiz Arias se equivocó al mostrar tarjeta amarilla a Dean Huijsen en el penalti cometido sobre Giuliano Simeone, decisión que el VAR sí corrigió. "Giuliano Simeone se interna en el área. Posición ganada, dirección a portería y balón controlado. Huijsen le agarra del brazo sin opción de disputa de balón. Causa-efecto clara. Error claro y manifiesto del árbitro, el VAR acertó al intervenir", finalizó.