Situación compleja de Alfon González en el Sevilla: el último en los planes de García Plaza

El menos utilizado por García Plaza, los últimos movimientos en el mercado han agravado el rol en la posición más concurrida de la plantilla, lo que, a la larga, puede derivar en una consecuencia lógica

Su regreso a Nervión tras la cesión en el Villarreal se consideró como un fichaje para reforzar una plantilla por entonces con muchas carencias, pero a día de hoy la realidad de Alfon González es muy distinta y su situación ha tornado en compleja.

Una lesión a principios de pretemporada le impidió mostrarse desde el principio ante García Plaza, con el que empezaba de cero al no haberlo tenido a sus órdenes el curso pasado, y también llegar a tope para el arranque. Un problema similar al de la temporada pasada, cuando otra lesión le frenó en sus comienzos como sevillista.

Pero esta lesión no se trata del único obstáculo para el albaceteño, pues los movimientos en el mercado del Sevilla no le han favorecido en absoluto y ahora mismo se encuentra en el fondo de las preferencias del técnico en la posición más poblada del plantel.

El último de la lista para el concurrido costado zurdo

Y es que el técnico madrileño cuenta hasta con cuatro extremos izquierdos, sin olvidar que también ha utilizado a Julio Díaz en posición adelantada, y ahora Alfon es el último de la lista a tenor de los minutos jugados y las declaraciones del entrenador. De este modo, en el epílogo de este mercado se consumó el fichaje de Félix Correia, a la par que se confirmaba que Rubén Vargas permanecía finalmente en Nervión tras un verano en el que su venta estaba en la hoja de ruta.

Por ende, Alfon tiene que competir por un puesto con el internacional helvético, el recién llegado y con Chidera Ejuke, titular ayer contra el Espanyol, partido en el que no participó que el ex del Celta pese a que Vargas se encuentra en el dique seco y Correia había aterrizado en Nervión poco días antes.

No jugó contra el Espanyol y solo ha disputado 10 minutos

Además, tras el partido, García Plaza dejó entrever que su intención era haber dado minutos al portugués como alternativa al nigeriano, pero que la expulsión condicionó sus planes, por lo que no barajó la participación de Alfon como reflejo de su rol en la hoja del preparador nervionense. Además, en la previa indicó que esperaba que Vargas se enchufara para ser un futbolista importante en el Sevilla 26/27.

A día de hoy, Alfon es el futbolista de campo con menos minutos de la plantilla, menos incluso que Vargas, con solo diez minutos por ahora, los disputados contra el Atlético de Madrid, primer partido en el que García Plaza ya lo consideró apto tras recuperarse de su lesión. Su rendimiento sobre el césped no ayudó a mejorar su posición y el domingo no pisó el césped como adelanto de lo que pueda ocurrir en las próximas jornadas.

Enero si su situación no cambia

Aunque todavía es muy pronto para valorar decisiones futuras, pues en el fútbol todo puede cambiar mucho, si Alfon no revierte su tesitura podría seguir el mismo camino en enero que el curso anterior, con una nueva cesión cuando todavía le quedan dos años de contrato.