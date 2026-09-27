Sevilla 0-1 Eibar: Cruel desenlace en el epílogo por la efectividad visitante

Las nervionenses cayeron contra el Eibar con un gol en el epílogo de un partido en el que el control local no se convirtió en ventaja y prevaleció la efectividad visitante

El Sevilla Femenino cayó de forma cruel en la visita del Eibar por 0-1 y sufre la tercera derrota de la temporada después de haber ganado en la pasada jornada en Tenerife. Un partido incómodo en el que las de David Losada no tradujeron su dominio en ocasiones claras y que se resolvió en la recta final con el gol de Seidl en el ocaso.

Así las cosas, las nervionenses saltaron al césped del Estadio Jesús Navas con la intención de llevar la iniciativa y protagonizó los primeros acercamientos al área rival, si bien no logró generar demasiado peligro, ni en combinaciones ni a balón parado.

Dominio sevillista sin pegada

De ese modo, la primera gran ocasión llegó al borde de los 20 minutos, cuando Clau Blanco remató en buena posición, aunque el balón se marchó por encima de la portería vasca. El control de balón sevillista se mantuvo hasta final de la primera mitad, pero el orden de las visitantes, que también se aproximaron al área de Sullastres, evitó que las blanquirrojas se acercaran al 1-0.

La segunda mitad arrancó con la misma tónica, con el Sevilla tratando de profundizar en busca de la victoria, pero no terminó de encontrar el camino hacia la portería de Wellmann más allá de varias apariciones sin culminación.

Máxima efectividad del Eibar en la recta final

Sin embargo, las eibarresas pegaron en la única oportunidad clara de la que dispusieron, ya en la recta final del choque, cuando Seidl maximizó la puntería visitante para batir a Sullastres y sentenciar la derrota de las sevillistas, que no terminan de tomar el pulso a la competición.

Por ahora, las de Losada ocupan la novena plaza de la tabla con seis puntos de 15 posibles, merced a dos victorias y ningún empate.

Ficha técnica:

Sevilla FC: Sullastres; Alba López (Barrios, 61'), Marques, Iris Arnaiz, Raquel (Esther, 61'); Alicia, Sandra Castelló, Gemma (Blom,80'); Laura Pérez (Andrea Alvarez, 46'), Clau Blanco y Kanteh.

SD Eibar: Wellmann; Zumárraga, Bélem, Simona, Azpiazu (Ortiz, 46'), Emma Moreno; Carvajal, Adela Rico, Fernández; Ángeles del Álamo (Carmen Álvarez, 54') y Sara Martín.

Gol: 0-1: Marianna Seidl (min. 86').

Árbitra: Zulema González González (comité gallego). Amonestó a la local Alice Marques y a las visitantes Azpiazu, Adela Rico y Fernández.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga F Moeve celebrado en el Estadio Jesús Navas ante 230 espectadores.