La exseleccionadora española Montse Tomé ya tiene nuevo equipo

La expreparadora de la 'Roja' ha hecho las maletas rumbo a México, curiosamente uno de los equipos en los que ha militado Jenni Hermoso

La exseleccionadora de España Montse Tomé ha sido anunciada este viernes como la nueva entrenadora del Pachuca para el torneo de Apertura femenino mexicano.

"Le damos la bienvenida a Montse Tomé como nueva directora técnica del Pachuca femenino. ¡Qué sea una gestión llena de éxitos!", fue el mensaje con el que la recibió el equipo a través de sus redes sociales.

Tomé, de 44 años, fue la primera mujer en dirigir a la selección femenina de España a la que llevó a coronarse en la Liga de Naciones de 2024 y subcampeona en la Eurocopa del año pasado.

En su etapa como jugadora, la asturiana defendió las camisetas del Oviedo Moderno, en dos momentos, Levante y Barcelona.

Como entrenadora su carrera arrancó en la selección Sub'17 de su país a la que llevó a ser campeona en el Mundial de la especialidad que se realizó en la India en 2022, por lo que el Pachuca será el primer club que dirige en su andar por los banquillos.

Montse Tomé llega con la misión de dar sacar a las 'Tuzas' del mal momento que viven en el certamen mexicano, en el que marchan en el sexto lugar del grupo 2 con siete puntos, tras ocho jornadas disputadas.

En el Pachuca, uno de los equipos en los que ha militado la célebre Jenni Hermoso (ahora jugadora del Atlético de Madrid), la entrenadora deberá potenciar el talento de jugadoras como las colombianas Yirleidis Quejada y Kelly Caicedo en la zona defensiva.

En el medio campo encontrará un puñado de chicas menores de 22 años, además de la experiencia de Karla Nieto y Michelle González. Arriba, su baraja de opciones es más amplia gracias a la presencia de Charlyn Corral, histórica de la selección mexicana, a quien acompañan las brasileñas Eudimilla De Sousa y Aline Gomes y la nigeriana Chinwendu Ihezuo. En la décima jornada del Apertura el Pachuca recibirá este sábado al Santos Laguna.

Montse Tomé, la voz cantante en el caso Rubiales

Al mismo tiempo que dirigía a los escalafones inferiores femenino de España, ejerció como segunda entrenadora de Jorge Vilda en la femenina absoluta de España. Hasta que en agosto de 2023 explotó el caso Rubiales tras la consecución del Mundial femnino.

Tomé fue propuesta en la Asamblea de la RFEF para ser la nueva directora deportiva de 'la Roja' Femenina y compatibilizar su cargo con el de segunda entrenadora de Jorge Vilda. Sin embargo, encabezó el comunicado de dimisión de parte del cuerpo técnico señalando el apoyo a las jugadoras y denunciando tener que asistir obligatoriamente a la asamblea del día 25 y la incomodidad de que varias de las integrantes fueron obligadas a colocarse en primera fila exponiendo su imagen e intentando dar a entender que se comprometían con las tesis de Rubiales.

Tras ello, en septiembre de 2023, la RFEF nombró a Tomé como nueva seleccionadora nacional femenina, en sustitución de Jorge Vilda, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar este puesto en España. En su debut al mando del equipo en la Liga de Naciones Femenina consiguió sendas victorias ante Suecia por 3-2 y Suiza por 5-0.