El Chelsea de Xabi Alonso no puede con la Juventus y enciende las alarmas

El conjunto inglés encadena su segundo tropiezo consecutivo pese al debut de Welbeck y al regreso de Mudryk, en una pretemporada donde la falta de gol sigue marcando el paso de los 'blue'

El Chelsea llevó a cabo su tercer amistoso de la pretemporada, ante la Juventus de Turin. El conjunto de Xabi Alonso cayó derrotado por el gol de Edon Zhegrova en la segunda parte, por lo que supone el segundo tropiezo consecutivo del equipo inglés tras el choque frente al Tottenham. Sin embargo, el técnico tolosarra pudo dar entrada a Danny Welbeck, que se estrenó, y a Mudryk, que volvió a tener minutos tras noviembre de 2024.

Xabi Alonso comenzó contra la Juventus de Turín con este once inicial, con novedades en todas las partes del mismo: Sanchez, Palestra, Fofana, Tosin, Hato, Caicedo, Nicoll-Jazuli, Quenda, Joao Pedro, Gittens, Welbeck. El técnico del Chelsea sigue perfilando su alineación titular de cara al comienzo de la Premier League, con cambios en la parcela ofensiva, con respecto al último partido, como la entrada de Quenda por Estevao.

Las claves de la derrota del Chelsea frente a la Juventus

El Chelsea dominó ligeramente el encuentro con un 57% de posesión de balón, algo que no se tradujo de cara a puerta. Los de Xabi Alonso registraron nueve remates a lo largo del partido, de los cuáles cuatro fueron entre los tres palos. Sin embargo, esto no fue suficiente para derribar la portería de Di Gregorio, que fue sustituido tras el decanso por Perin, las dos principales opciones con las que cuenta Spalletti en la portería de la Juventus.

Por el contrario, la eficacia de la Juventus fue vital para adelantarse en el marcador. Pese a solo alcanzar los dos remates a puerta, el conjunto italiano logró adelantarse en la segunda parte gracias a un sensacional disparo de Edon Zhegrova. El kosovar, con un zurdado desde el borde del área, batió a Mike Penders en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong para firmar la segunda derrota consecutiva de este Chelsea de Xabi Alonso.

Las buenas noticias de Xabi Alonso pese a la derrota del Chelsea

No obstante, el Chelsea tuvo buenas noticias en el partido contra la Juventus. Una de ellas fue el debut de Danny Welbeck, que fue titular. El delantero inglés afronta una nueva etapa en la Premier League y con Xabi Alonso al frente tras pasar anteriormente por el Brighton, Watford, Arsenal, Manchester United y Sunderland. El futbolista de 35 años fue sustituido tras el descanso para dar entrada al senegalés Nicolas Jackson.

Por otro lado, una de las principales novedades fue el regreso a los terrenos de juego de Mykhailo Mudryk. El ucraniano tuvo luz verde para volver a vestirse de corto tras una suspensión por dopaje que le ha tenido apartado desde noviembre de 2024. El ex del Shakhtar entró en el minuto 82 y pudo volver a recuperar sensaciones con el Chelsea, a la espera de los planes de Xabi Alonso con su figura en este mercado de fichajes.

Xabi Alonso, con el foco puesto en la recta final de la pretemporada

Marco Palestra, uno de los fichaje del Chelsea este verano, volvió a ser titular por segundo partido consecutivo. El italiano está intentando hacerse con un hueco en el lateral derecho del equipo de Xabi Alonso. Además, Geovany Quedan se estrenó con el conjunto inglés partiendo desde el once inicial, empezando a sumar minutos a pocas semanas del esperado debut en la Premier League que será ante el Fulham de Álvaro Arbeloa.

De esta manera, el Chelsea seguirá preparando el resto de encuentros que tiene fijados en esta pretemporada. El próximo rival para los de Xabi Alonso, que podría contar con Chavarría, es el Milan, que tendrá lugar este sábado a las 14:00 (hora española). Tras ello, el equipo inglés se medirá al Johor Dt tan solo un día después. Por último, la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo será el último equipo al que se medirán los 'blue' en un amistoso.