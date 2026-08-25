Xavi Hernández inicia su aventura con Países Bajos: "Quiero ganar"

Xavi Hernández ya es oficialmente el nuevo seleccionador de Países Bajos. El técnico español inicia su primera aventura con una idea clara: dominar con el balón, recuperar la esencia del fútbol neerlandés y llevar a la Oranje a competir por todo

Xavi Hernández ya ejerce como nuevo seleccionador de Países Bajos. El técnico español ha sido presentado oficialmente hoy martes en Zeist, donde dejó claras desde el primer momento las líneas maestras de su proyecto: protagonismo con balón, fútbol ofensivo, ambición y una apuesta decidida por una generación de futbolistas a la que quiere convencer de que puede competir por todo.

El entrenador catalán toma el relevo de Ronald Koeman y afronta así su primera experiencia al frente de una selección nacional. Su estreno oficial llegará el próximo 24 de septiembre ante Alemania, en el Johan Cruyff Arena, dentro de la UEFA Nations League. Durante su presentación, Xavi se mostró especialmente ilusionado con el nuevo desafío y no ocultó su conexión con el fútbol neerlandés. "Tengo muchas conexiones con este país", explicó antes de definir su llegada como una especie de regreso a las raíces futbolísticas que marcaron su carrera. "Tengo la sensación de que voy a la universidad del fútbol".

Una selección con el balón como protagonista

Xavi no quiso esconder cuál será su propuesta. El técnico pretende que Países Bajos sea un equipo dominador, capaz de llevar la iniciativa y de imponer su estilo independientemente del rival. En cuanto al dibujo táctico, tampoco quiso cerrarse a una única alternativa. El 4-3-3, el 4-2-3-1 y el 3-4-3 aparecen entre las posibilidades que contempla, aunque dejó claro que no pretende continuar necesariamente con los sistemas utilizados por Louis van Gaal o Ronald Koeman. "Quiero jugar en otro sistema. Creo que podemos dominar más con este tipo de sistemas", afirmó.

Su objetivo pasa también por convencer a los internacionales neerlandeses de que tienen talento suficiente para apostar por una propuesta ofensiva. Para ello, considera que llega a una federación en un contexto ideal para desarrollar sus ideas.

Frenkie de Jong, una pieza importante

Uno de los nombres propios de su presentación fue Frenkie de Jong. Xavi ya conoce perfectamente al centrocampista después de haberlo dirigido durante su etapa en el Barcelona y aseguró que el jugador está motivado ante la llegada del nuevo cuerpo técnico. El seleccionador también reveló que ya ha mantenido conversaciones con el futbolista y con Virgil van Dijk. En el caso del defensa del Liverpool, Xavi reconoció que quiere profundizar en la relación y conocer de primera mano su ambición y su visión dentro del grupo.

Respecto a los futbolistas que compiten actualmente en Arabia Saudí, el técnico tampoco cerró la puerta a una posible convocatoria. Preguntado por Steven Bergwijn, Tijjani Reijnders o Crysencio Summerville, fue contundente: "¿Por qué no iba a seleccionar jugadores de la Liga Profesional Saudí? Es una buena Liga".

El Mundial de 2030, un reto especial

España será una de las sedes del Mundial de 2030, pero Xavi no contempla jugar en el Santiago Bernabéu como una fuente de presión añadida. Todo lo contrario. El entrenador considera que disputar un encuentro allí supondría una motivación extra. "¿Presión? No, es todo lo contrario. Jugar en el Bernabéu significa más motivación para mí", señaló.

El objetivo, en cualquier caso, será construir un equipo competitivo mucho antes de llegar a esa cita. Xavi insiste en que está preparado para asumir la responsabilidad y que su intención no es únicamente desarrollar un buen fútbol, sino conseguir resultados.

El Barça y la influencia neerlandesa

Durante la comparecencia también hubo espacio para hablar de su etapa en el Barcelona y de la influencia que tuvo Países Bajos en la historia del club azulgrana.

Xavi calificó aquella experiencia como un "máster", tanto por los momentos positivos como por las dificultades que tuvo que afrontar durante su etapa en el banquillo culé. Además, recordó la enorme influencia del fútbol neerlandés en la identidad del Barça. Ahora considera que tiene la oportunidad de devolver parte de todo lo aprendido.

También tuvo palabras para Johan Cruyff, con quien mantuvo conversaciones durante los últimos años de vida del legendario futbolista neerlandés. Xavi recordó especialmente su actitud positiva pese a su enfermedad y aseguró que pretende trasladar ese espíritu a sus nuevos jugadores.

De Jong explica por qué eligieron a Xavi

Nigel de Jong, director de fútbol de élite de la Federación Neerlandesa, fue el encargado de explicar el proceso que llevó a Xavi hasta el banquillo de la Oranje. La primera opción fue Pep Guardiola, aunque el técnico catalán decidió tomarse un año sabático. Después apareció Arne Slot, que consideró que su perfil encajaba mejor con un proyecto de club. La lista terminó reduciéndose a Xavi y Michael Reiziger.

Finalmente, la federación se decantó por el exentrenador del Barcelona. De Jong destacó especialmente su conexión con la cultura futbolística neerlandesa y su conocimiento de una escuela que ha tenido una enorme influencia en su carrera. "Xavi es la mejor opción para nosotros en este momento", afirmó.

Ahora, el nuevo seleccionador tendrá que trasladar sus ideas al terreno de juego. Su primera prueba llegará el 24 de septiembre contra Alemania, en un proyecto que nace con una premisa muy clara: Países Bajos quiere volver a sentirse protagonista y Xavi quiere hacerlo con el balón como principal argumento.