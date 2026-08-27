Kane reta a Europa: "La Champions League es uno de nuestros grandes objetivos"

El delantero del Bayern de Múnich señala al PSG como "el primer favorito" para la UEFA Champions League y admite que "hay un trayecto muy largo aún por escalar"

Harry Kane encara su cuarta temporada con el Bayern de Múnich. El inglés espera poder batir los récords en Alemania, pero con el objetivo entre ceja y ceja de poder conquistar la UEFA Champions League. Sin embargo, el reto no será nada sencillo, ya que la competición cuenta con rivales como el Real Madrid, PSG, Arsenal o Barcelona, entre muchos otros. Pese a ello, el ex del Tottenham volverá a ser una amenaza para Europa.

El Bayern de Múnich se quedó a las puertas la temporada pasada de alcanzar la final de la UEFA Champions League, pero el PSG de Luis Enrique se impuso en su camino para ganar, finalmente, la eliminatoria por 6-5 en el global. Tras ello, Harry Kane volverá a intentarlo con un equipo repleto de estrellas, en el que destacan jugadores como Michael Olise o Luis Díaz, en la parcela de ataque, o Kimmich, en el centro del campo.

Harry Kane, sobre la Champions League: "El PSG es el primer favorito"

En este sentido, Harry Kane atendió, al Diario Marca, para comentar sus sensaciones de cara a la nueva temporada y sus expectativas con la UEFA Champions League, dónde parte como favorito el conjunto de Luis Enrique: "Creo que el PSG es el primer favorito, pues la lleva ganando dos años, y luego, por supuesto, hay otros como el Bayern, Arsenal, Real Madrid, Barcelona… Todos los grandes equipos estarán ahí".

Sin embargo, Harry Kane es consciente de que se encuentran en el arranque de temporada. De hecho la Bundesliga comenzará este fin de semana: "Estamos apenas al comienzo. Estamos al pie de la montaña y hay un trayecto muy largo aún para escalar, muchos partidos por delante, ocho encuentros en la fase Liga y, obviamente, después viene toda la fase de eliminación directa".

Harry Kane: "A veces tienes que aceptar esas cosas y seguir adelante"

Por otro lado, Harry Kane recordó la temporada anterior que firmó con el Bayern de Múnich, hacienco especial hincapié en la derrota contra el PSG en semifinales de la UEFA Champions League: "Creo que tuvimos una campaña realmente buena en Europa. Perdimos contra un gran equipo como el PSG por un margen muy pequeño, así que a veces tienes que aceptar esas cosas y seguir adelante".

De esta manera, el delantero del Bayern de Múnich pone el foco en el presente: "Desde el primer día que estoy aquí, sé que también los otros jugadores y los directivos hemos vuelto a trabajar con la misma mentalidad. La temporada pasada ya quedó atrás y veremos qué pasa en ésta. Ahora se trata de seguir avanzando, de luchar por esta temporada y, obviamente, la Champions es uno de nuestros grandes objetivos".

Harry Kane se postula como uno de los favoritos para el Balón de Oro

El Bayern de Múnich se estrenará mañana viernes en el primer partido oficial de la Bundesliga, recibiendo al Stuttgart. Harry Kane llegará dispuesto a superar los 36 goles que anotó la pasada campaña en el campeonato de Alemania, igualando el registro de su primera temporada en el conjunto de Vincent Kompany. Esto le ha provocado ser uno de los favoritos para el próximo Balón de Oro, pese a la importancia competencia por lograrlo.

Por otra parte, el futuro de Harry Kane será uno de los temás que abrirá portadas en Alemania. El delantero acaba contrato en 2027 y ya avisó de ello. Sin embargo, todavía no hay novedades en torno a una posible renovación del internacional con Inglaterra, que ha sido objeto de mercado y ha sonado en diferentes etapas como posible fichaje para el Real Madrid o Barcelona, ante la necesidad de fichar un nuevo '9'.

Sin embargo, todo parece indicar que protno habrá noticias sobre el futuro de Harry Kane, tal y como desveló el propio futbolista el pasado 19 de agosto: "Hemos dejado claro que queremos hablar de esto después del Mundial y después de mis vacaciones. Así que aún no sé la fecha exacta, pero las conversaciones empezarán esta semana o la que viene".