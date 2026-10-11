Ofertón por Michael Olise

El atacante francés es una de las piezas más codiciadas que hay ahora mismo en el fútbol mundial

Sin estar en el mercado, si ha habido un nombre que ha sonado este verano ha sido el del francés Michael Olise. El atacante galo, desde que ratificó su calidad en el doble duelo ante el Madrid de la pasada campaña, estaba en el punto de mira de algunos de los clubes más poderosos de Europa.

En Alemania no hay cláusulas de rescisión y el Bayern dejó muy claro que Olise no estaba en venta. Aunque eso no frenó los rumores, especialmente mientras e internacional francés deslumbraba en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde acabó en cuarta posición con su selección y fue el principal apoyo de Mbappé.

Ante la imposibilidad de fichar a Olise, el Madrid fue a por Diomande para cubrir esa deficiencia en el equipo. No obstante, el club blanco no era el único interesado, pues los equipos ingleses están a todo lo que se mueven y las cifras que manejan son astronómicas.

El Bayern está tranquilo en este sentido, pues tiene atado al jugador francés hasta 2029, pero quiere asegurarse un tiempo más y, según publica, Sky Alemania, va a hacerle una gran oferta para que amplíe su contrato por tres años más, hasta 2032.

Olise y Kane, prioridades

El Bayern quiere asegurar su futuro y tiene a Olise y a Musiala como grandes baluartes para muchos años. Aunque también sabe que Harry Kane aún tiene fútbol y goles para rato y también va a entablar negociaciones para renovar su contrato, que acaba el año entrante.

Tras la negociación con el capitán inglés, renovar a Olise sería la prioridad y, según este medio, se convertiría en el jugador mejor pagado de la plantilla bávara, por encima incluso del propio Harry Kane.

El obstáculo, según señala, es que el jugador querría incluir una cláusula de rescisión para tener algo con lo que presionar en el caso de que se den oportunidades como la de este verano o porque no se encuentre a gusto. Ahí, incluso, dan la cifra que se maneja: 200 millones.

Kofane para su renovación con el Bayer

El futuro de Michael Olise no es el único caso que se ha conocido en el mercado de la Bundesliga en las últimas horas, ya que, según Bild, el delantero del Bayer Leverkusen Christian Kofane habría frenado su renovación para renegociar las condiciones... con Manchester United y Arsenal muy atentos a su futuro.

El que fuera punta del Albacete tenía apalabrado un contrato hasta 2031 y 4 millones de ficha -ahora tiene un millón-, pero el jugador, según Bild, habría contactado con otros intermediarios a ver si pueden sacarle mejores condiciones que las que ha acordado su agencia (Afrosport) y que incluyan una prima de renovación.