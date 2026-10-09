Joselu Mato ya tiene nuevo equipo: un año de contrato para seguir lejos de España

El delantero de 36 años figuraba como agente libre desde que terminó su contrato con Al-Gharafa de Catar. Con ofertas desde LaLiga EA Sports, la Bundesliga o la Serie A, el ex jugador de Real Madrid, Espanyol o Deportivo Alavés, continuará en tierras de catarís para fimar por una temporada con Al-Sailiya

Joselu Mato era uno de los jugadores más apetecibles del siempre recurrente mercado de fichajes de agentes libres. El delantero, que a sus 36 años sigue demostrando que tiene aún muy fino el olfato goleador, puso fin a su vinculación con Al-Gharafa de Catar después de dos temporadas. En tierras catarís, Joselu Mato terminó sus dos temporadas en Al-Gharafa con un total de 28 goles en las diferentes competiciones, entre ellas la Champions League asiática.

Fue precisamente en la Champions League, pero la que organiza la UEFA, donde Joselu Mato demostró que el gol le corre por las venas ya que ne su última temporada en el Real Madrid marcó cinco coles en 11 apariciones, con un mérito especial por perforar la meta rival entrando desde el banquillo en la mayoría de las ocasiones. Ahora Joselu Mato ha decidido cuál será su nuevo equipo y sin dejar Catar, firma por una temporada con el Al-Sailiya.

Cerrado el fichaje de Joselu Mato, ex jugador de Real Madrid, Espanyol y Deportivo Alavés

Joselu Mato firma por una temporada con el Al-Sailiya, equipo de la liga cataría y lo hace, tal y como hemos apuntado anteriormente, como agente libre. Cuando Joselu termine su contrato con el que es su nuevo equipo, el delantero español tendrá 37 años aunque teniendo en cuenta el rendimiento ofrecida en las dos últimas campañas, parece que su edad no es más que una cifra.

Varios equipos de Europa querían el fichaje de Joselu

Tal y como apuntamos a comienzos de este mes de octubre, cuando ya se hablaba de que Joselu podría seguir en Catar, al delantero español no le faltaban pretendientes para hacerse con uno de los arietes con mayor olfato goleador de Europa.

Joselu Mato también marcó con la selección española

Equipos como el Valencia pensó en Joselu para reforzar su delantera. Después en la Serie A, el delantero nacido en Alemania, también había tenido propuestas. No faltó la llamada del Eintracht de Frankfurt, donde ya jugó Joselu o del Unión Berlín, ambos conjuntos de la Bundesliga.

Joselu, toda una carrera ligada a los goles

Antes apuntábamos a los cinco goles que hizo Joselu en la 2023/24 con el Real Madrid en la Champions League. El delantero español siempre ha sido un 'sospechoso habitual' en esto de perforar metas rivales. Así, de las últimas siete temporadas, Joselu Mato ha alcanzado o superado los 10 goles por campaña, llegando a su récord personal en la 2022/23 con 16 dianas.

Estos buenos números fueron los que provocaron que el Real Madrid se fijase en él como el delantero con perfil bajo, con pocos minutos y con la capacidad de marcar en cuanto tuviera una ocasión. Hoy en día el Real Madrid tendría esa figura representada en Carlos Espí.