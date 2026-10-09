La reflexión de un Quique Setién desilusionado con su etapa en el Barça junto a Messi: "He tenido jugadores de 80 millones de euros que no entienden el fútbol"

"En el Barça no fui yo, no pude o no supe", reconoce el técnico cántabro, ahora sin equipo. Pese a ello, asegura que no se arrepiente de haber entrenador a ese Barça de Leo Messi

Quique Setién, quien fuera técnico del Barcelona y el Betis entre otros clubes, ha dejado una de las reflexiones más contundentes sobre el fútbol. A sus 68 años, podría decirse que está prácticamente retirado de los banquillos; al menos en LaLiga, una vez que finalizara recientemente su última experiencia en China.

El siempre controvertido Quique Setién habló en el podcast 'Quien Marca Gana' sobre la interpretación del fútbol en su paso por el FC Barcelona. El técnico cántabro, que dirigió al conjunto azulgrana durante unos meses en 2020, repasó su trayectoria al mismo tiempo que habló de las dificultades que encontró en el vestuario, su relación con Eder Sarabia y la frustración de no poder desarrollar su filosofía futbolística como había imaginado junto a Leo Messi. Pero, entre todas sus revelaciones, hay una crítica que sobresale por encima del resto y que resume su manera de entender el deporte rey: "Yo he tenido jugadores de 80 millones de euros que no entienden el fútbol, que no entienden el fútbol".

La desilusión de Quique Setién con el FC Barcelona

Quique Setién no se refiere únicamente a la calidad técnica ni al talento individual de los futbolistas. La reflexión del técnico cántabro apunta más alto, a una cuestión que considera fundamental para competir al máximo nivel: la capacidad de interpretar lo que sucede sobre el césped, reconocer las ventajas que ofrece cada jugada y tomar decisiones que ayuden al equipo. Para ilustrarlo, Setién puso como ejemplo una experiencia vivida en el FC Barcelona cuando trabajaba individualmente con uno de los jugadores de la plantilla para mejorar su lectura táctica: "Yo me acuerdo de que tenía un jugador en Barcelona que yo me sentaba con él y le ponía imágenes de él del partido. "Le decía: '¿Te acuerdas de esta jugada?'. Y él hacía una referencia y yo le preguntaba: '¿Qué hiciste aquí?'. Y me decía: 'Aquí me la jugué, aquí tal...'. Y yo le decía: 'Vale, ahora vamos a verla'".

"Ahora, ¿cómo lo ves en relación a la idea que tuviste en el campo? A ver, ¿qué ves aquí ahora? ¿Qué más cosas podías haber hecho?", le planteaba Setién después de mostrarle las imágenes. El objetivo era que el jugador pudiera observar la acción desde otra perspectiva y comprender qué alternativas tenía a su disposición, pero... "Hay acciones que tienes una superioridad de tres contra dos en ataque y resulta que, por un mal control, de repente hay dos jugadores rivales a los que les da tiempo a llegar y ya son cuatro contra tres a favor de ellos", explicaba un Setién desilusionado con su experiencia en el Camp Nou.

Para el cántabro, hay una gran diferencia entre disponer de futbolistas con un enorme valor de mercado y contar con jugadores capaces de comprender todas las posibilidades que ofrece el juego. Y esa carencia, a juicio de Setién, también se da en vestuarios como el del FC Barcelona.

La confesión de Setién sobre Messi: "Llevaba 14 años esperando los partidos del Barcelona"

Quique Setién siempre sintió admiración por el Barcelona. Antes de convertirse en su entrenador, el cántabro había disfrutado durante años del fútbol azulgrana y, especialmente, de Leo Messi, al que consideraba uno de los grandes referentes de este deporte. En el podcast, el entrenador ya ha recordado una conversación que mantuvo con el argentino y en la que le confesó hasta qué punto había disfrutado viéndole jugar.

"Yo ya le dije a Messi una vez: 'He estado 14 años de mi vida esperando que llegaran los partidos del Barcelona para verte jugar'", reveló Setién. Su apuesta por el fútbol asociativo, la posesión y la búsqueda constante de espacios encontraba en aquel Barcelona una referencia futbolística. Por eso, cuando recibió la propuesta para dirigirlo, sintió que estaba ante una oportunidad extraordinaria en su carrera como entrenador.

"Firmar por el Barça para mí fue algo espectacular", ha reconocido. Sin embargo, la experiencia terminó siendo muy diferente de la que Setién había imaginado. "Luego, claro, llegas allí, estás allí y estás en el Barcelona y crees que puedes cambiar muchas cosas, pero llegué al Barcelona en una etapa muy complicada, muy difícil, en todos los sentidos. Y me tocó esto", explicó.

"En el Barça no fui yo, no pude o no supe"

El entrenador cántabro admite que no consiguió disfrutar de aquella oportunidad como esperaba. De hecho, reconoce que su paso por el Barcelona le llevó a sentirse alejado de la manera de trabajar que había mantenido en otros equipos. "En el Barça no fui yo, no pude o no supe. Esa es la respuesta. No fui yo porque yo no soy así. Yo tenía una cara, yo me veo fotos de esa época y no me reconozco", ha confesado Setiién.

En Barcelona, su la situación fue diferente a la que había encontrado previamente en el Betis. "Eso en el día a día en Barcelona no era así, no pudo ser así. Y tengo muchísimas anécdotas que no voy a contar", añadió, sin entrar en episodios concretos que prefiere mantener en privado.

La pandemia complicó todavía más una etapa que apenas duró unos meses. El técnico tuvo que afrontar un tramo decisivo de la temporada en circunstancias extraordinarias, con una presión creciente por los resultados y una plantilla que no consiguió mantener la regularidad necesaria para alcanzar sus objetivos. "¿Me arrepiento? No, claro que no me arrepiento porque al final estás ahí. Pero realmente fue muy complicado y no lo pasé del todo bien. No disfruté lo que tenía que haber disfrutado de estar en ese equipo", ha reconocido.

De preparar su marcha a Egipto a recibir la llamada del Barcelona

Setién ha explicado que, poco antes de recibir la propuesta del Barcelona, estaba a punto de incorporarse a un equipo egipcio. Se encontraba sin equipo y había superado recientemente un problema de salud. En ese contexto, un empresario interesado en adquirir un club de Egipto le presentó una oferta económica que le pareció muy atractiva.

"Me ofrecía una cantidad de dinero brutal", recordó. La propuesta le convenció hasta el punto de que comenzó a organizar el desplazamiento junto a su cuerpo técnico: "Yo iba a ir porque era justo cuando salí del problema que tuve y me parecía una oportunidad cojonuda para volver otra vez". Su plan consistía en pasar unos meses en Egipto y ayudar al equipo a luchar por clasificarse para la Champions.

"De hecho, llamé a mi cuerpo técnico, llamé a casa para decir: 'Nos vamos a Egipto unos meses hasta finales de temporada'. El equipo estaba el octavo, el séptimo, y teníamos que meternos en Champions", relató sobre una operación que estaba muy avanzada. Incluso habían preparado un vuelo chárter y redactado el contrato. Sin embargo, el empresario terminó descartando la compra del club después de detectar problemas durante una auditoría.

Mientras tanto, algunas de las personas que asesoraban a Setién le insistían en que no se marchara porque podía acabar entrenando al Barcelona. El técnico no terminaba de creerse aquella posibilidad: ""Me llamaban y me decían: 'No te vayas a Egipto porque puedes firmar por el Barcelona'. Y yo les decía: 'Pero ¿qué voy a firmar yo por el Barcelona? ¿Pero qué he hecho yo para firmar en el Barcelona?'".

La aventura egipcia se frustró y, apenas unos días después, recibió la llamada que cambiaría su carrera. "A los tres días me llaman y me dicen: 'Prepárate, coge un avión, que firmas por el Barcelona esta tarde'. Y entonces fui para Barcelona y firmé con el Barça".

"Fíjate la vida, cómo cambia y los giros que da la vida en sí misma", reflexionaba Setién sobre una sucesión de acontecimientos que le permitió cumplir el sueño de dirigir al equipo que había admirado durante tantos años, el Barcelona de Leo Messi.