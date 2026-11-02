Día, hora y TV de los partidos de Copa del Rey que se disputan esta semana

Once partidos que se aplazaron el pasado miércoles por el accidente del tren de alta velocidad en Urda (Toledo) se disputan durante esta semana, destacando la participación de dos equipos de Primera división: Deportivo Alavés y Levante UD

Deportivo Alavés y Levante UD son los dos equipos que juegan esta semana sus partidos de primera ronda de la Copa del Rey.IMAGO

La Copa del Rey vuelve a la acción esta semana ya que se disputan hasta once partidos de primera ronda que se aplazaron hace unos días por el accidente de tren de alta velocidad en Urda (Toledo). El calendario no da respiro a muchos equipos que se ven obligados a disputar un torneo del KO que excepcionalmente va a coincidir con torneos europeos lo cual provoca que conjuntos como el Real Betis o el RC Celta tengan que jugar esta primera ronda en medio de un parón de selecciones. Lo más destacado de esta semana es que juegan dos equipos de Primera división: Deportivo Alavés y Levante UD.

Los partidos de la primera ronda de Copa del Rey que se disputan esta semana: hora y canal de televisión

Anaitanusa CD - Deportivo Alavés: martes 3 de noviembre a las 19:00 horas (Movistar+).

CD Pamplona - SD Éibar: martes 3 de noviembre a las 19:00 horas.

Portugalete - Real Unión: miércoles 4 de noviembre a las 19:00 horas.

Amorebieta - UD Logroñés: miércoles 4 de noviembre a las 20:00 horas.

Utebo - CE Sabadell: miércoles 4 de noviembre a las 20:30 horas.

CD Minera - FC Cartagena: miércoles 4 de noviembre a las 20:30 horas.

Reus FC Reddis - Barakaldo: miércoles 4 de noviembre a las 20:30 horas.

Calvo Sotelo Puertollano - Albacete Balompié: miércoles 4 de noviembre a las 20:45 horas.

CD Badajoz - CD Tenerife: miércoles 4 de noviembre a las 21:00 horas.

Tarancón - Levante UD: jueves 5 de noviembre a las 19:00 horas (Movistar+).

CD Alcoyano - RCD Mallorca: jueves 5 de noviembre a las 20:00 horas.

Los equipos de Primera y Segunda división parten como favoritos

Tanto el Deportivo Alavés como el Levante UD no deberían tener problemas para ganar a sus respectivos rivales ya que son superiores respectivamente al CD Anaitasuna y al Tarancón. A priori, tanto Quique Sánchez Flores como Luis Castro, entrenadores de los dos equipos de Primera división, van a darle minutos a los jugadores que están teniendo menos minutos en esta temporada, pero seguramente también jueguen algún futbolista que está siendo titular de manera habitual.

El Deportivo Alavés y el Levante UD van a afrontar sus respectivos partidos de primera ronda de la Copa del Rey con mucha seriedad ya que no quieren correr con la misma suerte que el RCD Espanyol el cual ha sido el primer equipo de Primera división que ha quedado apeado del torneo del KO en esta edición después de perder contra el modesto Sestao River.

En otros encuentros destacados de la primera ronda de la Copa del Rey que se disputan esta semana, el RCD Mallorca se enfrenta al siempre complicado CD Alcoyano, quien ha demostrado en las últimas temporadas que se motiva especialmente en la Copa del Rey, el CD Tenerife se mide al CD Badajoz, la SD Eibar parte como favorito contra el CD Pamplona, el Albacete Balompié se mide al Puertollano y el CE Sabadell no debería tener problemas para batir al Utebo.

A pesar de ello, los equipos modestos intentarán dar alguna sorpresa y batir a algún rival de Primera división o de Segunda división para así continuar soñando en la Copa del Rey.