Pacheta, tras las cinco victorias consecutivas, no se esconde y pide más: "Estamos en buen momento. Espero que no esto no pare y nos acostumbremos a ganar"

El técnico del Granada saca pecho tras su triunfo en Cieza, con muchos chavales y los menos habituales en el campo

Cuatro triunfos consecutivos en LaLiga Hypermotion, donde ya es quinto, y una goleada a domicilio ante el Cieza en la Copa del Rey muestran el gran momento que atraviesa un Granada que este fin de semana tiene un reto importante en su visita al Eldense, que sólo suma victorias en casa desde que Leo Messi se hizo cargo del equipo.

Pese a que le gusta avisar en los buenos momentos, Pacheta se mostraba optimista con lo visto en su visita a tierras murcianas y reconocía que ni la baja de José Arnaiz le quita el sueño.

"Estamos con muchos jugadores en buen momento. Pedro Alemañ y Alejandro Marqués están a punto de llegar... Veo al equipo creciendo. Estamos en ese camino, que no se paren", afirma el técnico burgalés, que también mira a los menos habituales y, en la Copa, le respondieron.

Contento con Gimber y Bourama

"Gimber y Bourama han hecho un partido fantástico. Hay actuaciones individuales que me han gustado mucho. El CD Cieza ha estado muy serio, pero sabíamos a dónde veníamos y cómo veníamos. Lo difícil es acertar qué puedes conjugar”, analizaba el preparado del Granada, quien también tuvo palabras de elogio para los chavales a los que le dio la oportunidad. "Puma y Manu Maza tienen que participar en el Recreativo porque con nosotros van a tener pocos minutos. Dylan es un futbolista fantástico, pero el que está ahora en un momento fantástico es Mario Gambín. Hay que aprovechar el momento de todos estos jugadores”, reconocía.

Para Pacheta, partidos como el de este jueves sirven para equilibrar minutos y dar más cohesión a la plantilla. Por eso estaba feliz de haberlo solventado con tanta solidez. “Estamos construyendo un vestuario ordenado con jugadores que entienden que pueden no jugar y eso es lo difícil de aceptar. Pero eso nos está haciendo fuertes y ese es el camino. Veo muchas cosas que me gustan y estamos en buen momento. Espero que no esto no pare y nos acostumbremos a ganar”, sentencia el de Salas de los Infantes.

Arnaiz, la nota negativa de la semana

La única nota negativa en este gran momento es esa lesión de Arnaiz. El delantero rojiblanco se lesionó de forma fortuita durante el segundo tiempo del partido ante el Valladolid, por lo que tuvo que ser sustituido.

Las pruebas a las que se sometía determinaron que sufre una lesión muscular que le tendrá varias semanas de baja. Aunque es clave para Pacheta por su polivalencia y desequilibrio, sus compañeros han demostrado que hay fondo de armario para intentar que no se note la baja.