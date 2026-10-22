Pacheta, técnico burgalés, avisa sobre su situación: "En este Granada no puedes hacer todo lo que quieres con un equipo, es distinto"

El preparador del equipo nazarí cree que tiene plantel para luchar por el 'play off', pero su equipo está más justo que otros con mayor presupuesto

El Valladolid pondrá a prueba este viernes la racha positiva del Granada en un duelo de históricos en el que las tornas están cambiadas y son los andaluces los que parten como favoritos ante un rival que siempre ha sido habitual en Primera división.

La victoria del equipo de Pacheta ante el Burgos ya mostró ese crecimiento granadinista que luego refrendaron ante el Cádiz la semana pasada. A un punto de la zona de 'play off' de ascenso, el objetivo prioritario es que la racha no se detenga y más en Los Cármenes, donde se quieren hacer fuertes.

Las malas noticias son que, aunque se esperaba la baja de Raúl Lizoain, que se iba a unir a la ya conocida del delantero venezolano Alejandro Marqués, finalmente sí que estará, pero en cambio hay que lamentar dos ausencias importantes. "Tenemos la baja de Pampín. Lizoain sí llega al partido, pero tenemos otra baja sensible como Pedro Alemañ, que tiene un pequeño problema en un aductor. El domingo notó una molestia pequeña, pero nos pilla este partido y el de Copa", reconocía este jueves un Pacheta que nombra las alternativas de que dispone: "Tenemos varias alternativas, volver a jugar con dos puntas, que sea Arnaiz, Chinaza... Tenemos una clara que no voy a decir".

El buen momento de forma que viven Jorge Pascual en la delantera rojiblanca y Alberto Flores en la portería minimizan la trascendencia de estas dos bajas, aunque Pacheta ve a muchos de sus jugadores con la flechita para arriba. "Tenemos muchos jugadores en buen momento para jugar. Juegan 16, pero no saben cuáles juegan", afirma el burgalés.

Pacheta hace referencia, en este sentido, a sus dos extremos derechos, Sergio Rodelas y Owen Emeka, quien podrían salir de inicio ante las ausencias previstas. "Pueden jugar juntos, sin ninguna duda. Es una alternativa que hemos barajado con la baja de Kader", reconoce, al tiempo que desvela que éste está muy cerca de volver. "Está recuperado de la lesión. Vamos a intentar que vaya jugando", admitía.

El equipo granadino buscará ante el Valladolid alcanzar su cuarta victoria consecutiva, aunque sabe perfectamente quién es el rival, ya que lo ha entrenado, y el técnico que le dirige. "Tengo mucho cariño por el Valladolid, pero mañana vamos a ir a ganar", avisa.

Fran Escribá, un rival a su altura

Y da por hecho que no será fácil. "Fran Escribá tiene mucha experiencia. Dejó al Granada (2024-25) con posibilidades de jugar el 'play off'", avisa el preparador nazarí, que está más preocupado de lo que puedan hacer ellos. "Lo único que me preocupa es lo que transmitimos a la afición. Espero que este viernes nos puedan ayudar a ganar. El partido va a ser duro y exigente, ya que ellos dominan todos los parámetros que pueda haber en el juego y son un equipo peligroso", añade.

El rival también llega con importantes ausencias, en especial, arriba donde ha perdido a Víctor Junior por sanción y a Latasa por lesión. Pero ni aún así hay confianza. “Las bajas que traen te hacen peor, como a nosotros, pero tienen una plantilla muy potente, un entrenador con experiencia... Nos van a exigir nuestro mejor nivel. En Segunda hay pocas diferencias, menos que en Primera. Cualquiera te puede ganar. Hay una presión competitiva muy dura”, avisa.

Pacheta, de hecho, pone como ejemplo su etapa en el Valladolid para advertir de lo que puede ocurrir si se confían. “En Segunda, con el Valladolid, estuvimos ocho partidos sin recibir goles. Avasallamos a los rivales. Este Granada es distinto, no puedes hacer todo lo que quieres con un equipo. Nuestra gran virtud es adaptarnos a las características de nuestro equipo. El partido del Cádiz sí puedo valorar que fue muy bueno. Hubo mucho juego de posición y todos estaban donde tenían que estar. Me dejó muy buenas sensaciones. Pero tenemos que seguir creciendo sin balón para no recibir goles”, asegura el técnico de Salas de los Infantes.