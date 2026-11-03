Álvaro Benito, ex jugador del Real Madrid, aclara la batalla entre Vinicius y Diomande: "A ver quién se lo gana en una competencia de igual a igual"

El ex futbolista analizó la mejoría del conjunto blanco, que causalmente ha llegado sin el brasileño sobre el campo, lo que arroja dudas sobre cómo lo encajará Mourinno cuando vuelva a tenerlo a su disposición en LaLiga

El Real Madrid buscará prolongar su buen momento mañana miércoles, esta vez en la Champions, en la que rendirá visita al AEK de Atenas en la cuarta jornada de la Fase Liga con el objetivo de seguir firmando un pleno de puntos. Un duelo para el que José Mourinho podrá contar con Vinicius, que se ha perdido los tres últimos encuentros de LaLiga por sanción y aún será baja también el próximo sábado en Mestalla, ante el Valencia, por la sanción de cuatro partidos impuesta por el agarrón de pelo sobre Saliba que le costó la expulsión ante el Villarreal.

En su ausencia en el campeonato doméstico, el conjunto blanco ha firmado tres valiosas victorias, incluida la del Clásico ante el FC Barcelona, y ha mostrado una imagen mejorada. Por ello, existen ciertas dudas sobre cómo encajará de nuevo el brasileño cuando esté disponible, lo que fue analizado por el ex jugador madridista Ávaro Benito en el programa 'El Larguer' de la Cadena Ser.

La mejoría del Real Madrid: "El equipo trabaja, que es para mí es lo más importante"

"El camino ya se ha encontrado, y ahora veremos cuándo llegue Vinicius", destaco el también cantante sobre esa nueva versión del equipo dirigido por Mourinho y la necesidad de que el internacional 'canarinho' se suba al carro, desgranando algunas de las claves que han permitido a los blancos dar un paso adelante y despejar muchas dudas sobre su juego, como sucedió ante el Racing de Santander a pesar de la polémica.

"Se mete a la gente de mejor pie, se soluciona, y eso que no estuvo Valverde, porque yo creo que Valverde desde el lateral también te ofrece, obviamente, un gran pie en pase corto, pase largo y en conducción, en cuanto a salir de presiones. Creo que Bernardo Silva le otorga lo que no tenían los otros mediocentros cuando jugaban, que es esa pausa, poder girarse, amagar, salir de presión igual. Y el equipo trabaja, que es para mí lo más importante", explicó.

Dentro de ese contexto, contando con un bloque más solidario, el ex futbolista, obligado a retirarse en su día por las lesiones, consideró que "el Real Madrid, si es capaz de robar y correr, es un equipo temible por las características que tiene". "Si ataca rápido, roba y está junto el Real Madrid puede aspirar a cualquier cosa", añadió sobre las sensaciones que ofrece el cuadro merengue.

"Lo sencillo sería que Vinicius se sumara al carro": ¿con o sin Diomande?

Para Álvaro Benito, en cualquier caso, "lo sencillo sería que Vinicius se sumara al carro". Al respecto, al contrario que otros analistas, afirmó que "no hay ninguna complejidad" en este asunto, pero sí admitió que el buen momento de forma de Yan Diomande, que en su ausencia ha formado dos goles y una asistencia, puede complicar que el brasileño sea titular indiscutible, rol con el que parecía partir.

"¿Vinicius qué es? Un gran jugador. ¿Cuál es el problema que tiene Vinicius? Que en la fase defensiva se desentiende la mayor parte del partido. ¿Manteniendo a Vinicius con Yan Diomandé? O manteniendo o alternando, hay partidos para todos. Y luego ver quién se lo gana, en una competencia de igual a igual", puntualizó.

La premisa básica: "Que todos cumplan con las obligaciones defensivas"

La batalla entre el ex del Flamengo y el joven talente marfileño, por tanto, está servida. "Una competencia de igual a igual, quiero decir, en cuanto que todos cumplen con las obligaciones defensivas, que sería lo lógico, y ahora ver quién es el que mejor prestaciones me ofrece a nivel de juego, de desequilibrio. Pero obviamente Mourinho ha encontrado el equipo. Yo hacía mucho tiempo que no tenía esta sensación de que las cosas funcionan", sentenció.